В Приангарье лишенная прав женщина устроила ДТП

ИРКУТСК, 16 мар – РИА Новости. Женщина, ранее лишенная водительских прав, в Приангарье сбила на тротуаре двух школьниц, их доставили в больницу, сообщает ГУМВД по Иркутской области.
На Центральном проспекте города Шелехова утром в понедельник 36-летняя женщина, не справившись с управлением, выехала на иномарке на тротуар, сбив дорожный знак и двух восьмиклассниц.
"В результате произошедшего с травмами различной степени тяжести подростки доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ранее женщину лишили водительских прав.