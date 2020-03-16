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В Приангарье лишенная прав женщина устроила ДТП
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РИА Новости

В Приангарье лишенная прав женщина устроила ДТП

07:07 16.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля. Архивное фото
ИРКУТСК, 16 мар – РИА Новости. Женщина, ранее лишенная водительских прав, в Приангарье сбила на тротуаре двух школьниц, их доставили в больницу, сообщает ГУМВД по Иркутской области.
На Центральном проспекте города Шелехова утром в понедельник 36-летняя женщина, не справившись с управлением, выехала на иномарке на тротуар, сбив дорожный знак и двух восьмиклассниц.
"В результате произошедшего с травмами различной степени тяжести подростки доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ранее женщину лишили водительских прав.
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
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