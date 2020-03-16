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Исследование: 9% россиян начали делать запасы из-за коронавируса
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РИА Новости

Исследование: 9% россиян начали делать запасы из-за коронавируса

07:04 16.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЛюди в медицинских масках
Люди в медицинских масках
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Люди в медицинских масках
МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Лишь 9% россиян начали закупать продукты и товары для формирования долгосрочных запасов из-за угрозы коронавируса, в основном это представители старшего поколения, говорится в исследовании банка "Открытие", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Кредитная организация проводила опрос в форме онлайн-интервью 13-14 марта. Была опрошена 1 тысяча человек в возрасте 18 лет и старше в городах с населением более 1 миллион человек. Медианный доход в выборке составляет 30-60 тысяч рублей в месяц.
"Россияне пока не торопятся делать долговременные запасы в связи с пандемией. Только около 9% опрошенных, в основном люди старшего возраста, усиленно закупают крупы, макароны, сахар, муку, предметы личной гигиены впрок", - сказано в исследовании.
Отмечается, что остальные россияне не делают никаких запасов и заявили, что не боятся дефицита в магазинах.
При этом 58% опрошенных отметили, что пандемия пока никак не повлияла на их повседневную жизнь. Остальные начали предпринимать личные меры предосторожности. В частности, 18% респондентов стали реже ездить в общественном транспорте, а 16% отказались от поездок за границу или внутри России.
Около 13% респондентов стали реже контактировать с окружающими, 11% начали реже посещать отделения банков, а 9% - реже пользоваться бумажными деньгами, опасаясь заражения. Лишь 5% россиян заявили, что стали покупать больше лекарств.
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