Исследование: 9% россиян начали делать запасы из-за коронавируса

МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Лишь 9% Лишь 9% россиян начали закупать продукты и товары для формирования долгосрочных запасов из-за угрозы коронавируса , в основном это представители старшего поколения, говорится в исследовании банка "Открытие", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Кредитная организация проводила опрос в форме онлайн-интервью 13-14 марта. Была опрошена 1 тысяча человек в возрасте 18 лет и старше в городах с населением более 1 миллион человек. Медианный доход в выборке составляет 30-60 тысяч рублей в месяц.

"Россияне пока не торопятся делать долговременные запасы в связи с пандемией. Только около 9% опрошенных, в основном люди старшего возраста, усиленно закупают крупы, макароны, сахар, муку, предметы личной гигиены впрок", - сказано в исследовании.

Отмечается, что остальные россияне не делают никаких запасов и заявили, что не боятся дефицита в магазинах.

При этом 58% опрошенных отметили, что пандемия пока никак не повлияла на их повседневную жизнь. Остальные начали предпринимать личные меры предосторожности. В частности, 18% респондентов стали реже ездить в общественном транспорте, а 16% отказались от поездок за границу или внутри России.