Повторный тест Пашиняна не выявил у него коронавируса

ЕРЕВАН, 16 мар – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что повторный тест не выявил у него коронавируса.
В воскресенье вечером Пашинян сообщил, что контактировал с заразившимся коронавирусом человеком и решил повторно провериться. Премьер заявил, что если результаты теста будут положительными, то он останется в самоизоляции в правительственном особняке на Севане, при отрицательном результате вернется в Ереван.
"Ответы на наши тесты вновь отрицательные. Утром возвращаюсь в Ереван", - написал Пашинян в Facebook.
Первый раз анализы на коронавирус Пашинян сдал в минувшую пятницу. Тогда он заявил, что намерен с женой проверить наличие коронавируса из-за публикаций о тестировании президента Бразилии Жаира Болсонару и заражении одного из его помощников. Премьер напомнил, что 7 марта его жена встретилась с супругой президента Бразилии. И хотя сам Болсонару опроверг информацию о своем инфицировании, Пашинян и его жена решили самоизолироваться в правительственном особняке на Севане и пройти тест. Позднее он сообщил, что результаты первого теста оказались отрицательными
Ранее стало известно, что тесты на коронавирус у Фабио Вайнгартена - главы секретариата по общественным коммуникациям при администрации бразильского президента - дали положительный результат. Позже Болсонару сообщил, что также сдал необходимые анализы, результаты которых оказались отрицательными.
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