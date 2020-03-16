Повторный тест Пашиняна не выявил у него коронавируса

Ранее стало известно, что тесты на коронавирус у Фабио Вайнгартена - главы секретариата по общественным коммуникациям при администрации бразильского президента - дали положительный результат. Позже Болсонару сообщил, что также сдал необходимые анализы, результаты которых оказались отрицательными.