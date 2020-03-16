Эксперты рассказали, как правильно пользоваться холодильником

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Специалисты по кулинарии и ведению домашнего хозяйства рассказали немецкому изданию Специалисты по кулинарии и ведению домашнего хозяйства рассказали немецкому изданию Die Welt , как правильно хранить продукты в холодильнике.

Нескоропортящиеся продукты, такие как яйца, сливочное масло, соки, молоко или соусы, могут храниться на дверце. Сыр, йогурт и другие продукты со значительным сроком годности, по словам специалистов, размещают наверху, тогда как скоропортящиеся продукты — свежая рыба, свежее мясо, птица или морепродукты — должны лежать внизу. Если в холодильнике есть так называемая нулевая камера (с температурой около точки замерзания), то она для этих продуктов — идеальное место, отметили собеседники издания.

При этом эксперты не советуют держать в холодильник цитрусовые, манго, бананы и ананасы, а также картофель.

В качестве оптимальных контейнеров для хранения продуктов эксперты назвали изделия из стекла и фарфора, поскольку они не выделяют вредных веществ.