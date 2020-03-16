Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-16T06:51+0300
https://ria.ru/20200316/1568646935.html
Эксперты рассказали, как правильно пользоваться холодильником
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/08/1568311992_0:168:1920:1248_1036x0_80_0_0_4378cb4ca66e7919d8931ea3cbadec88.jpg
РИА Новости

Эксперты рассказали, как правильно пользоваться холодильником

06:51 16.03.2020
4598
© Фото : Pixabay / difisherДомашний холодильник
Домашний холодильник
© Фото : Pixabay / difisher
Домашний холодильник. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Специалисты по кулинарии и ведению домашнего хозяйства рассказали немецкому изданию Die Welt, как правильно хранить продукты в холодильнике.
Нескоропортящиеся продукты, такие как яйца, сливочное масло, соки, молоко или соусы, могут храниться на дверце. Сыр, йогурт и другие продукты со значительным сроком годности, по словам специалистов, размещают наверху, тогда как скоропортящиеся продукты — свежая рыба, свежее мясо, птица или морепродукты — должны лежать внизу. Если в холодильнике есть так называемая нулевая камера (с температурой около точки замерзания), то она для этих продуктов — идеальное место, отметили собеседники издания.
При этом эксперты не советуют держать в холодильник цитрусовые, манго, бананы и ананасы, а также картофель.
Тушенка на прилавке гипермаркета
Вчера, 18:42
Россияне стали чаще покупать крупы и консервы на фоне коронавируса
В качестве оптимальных контейнеров для хранения продуктов эксперты назвали изделия из стекла и фарфора, поскольку они не выделяют вредных веществ.
Особо отмечается, что холодильник следует мыть не реже одного раза в месяц. Для этого все продукты из него следует вынуть, выбросить то, что испортилось, а внутренние поверхности протереть мягкой влажной салфеткой.
732783212
Обсудить 8
WeltГерманияОбщество
Рекомендуем
Борщ
Кремлевский повар раскрыл рецепт "правильного" борща с зажаркой
Могила рэпера Децла (Кирилла Толмацкого) на Пятницком кладбище Москвы
Патологоанатом объяснил внезапную смерть Децла и Доренко
Добыча нефти
США начинают большое ограбление "страны-бензоколонки"
Украинские рабочие, застрявшие на границе Словении по пути из Италии в Киев
СМИ: бегущие на родину украинские гастарбайтеры пошли на штурм границы
Корабли НАТО в Черном море
Источник объяснил, почему корабли НАТО не могут вести разведку у Крыма
Водяной отпугиватель воров показали в действии
Водяной отпугиватель воров показали в действии
Дональд Трамп во время телефонного разговора с королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом
Последняя надежда Трампа: Россия поможет американским сланцевикам
Все новое, все классно!: кадры из больничной палаты в Коммунарке
Пациентка рассказала о режиме и меню больницы в Коммунарке
Программа, посвященная мужскому движению
"Больше ни ногой". Монологи мужчин, выбравших жизнь без любви
Крым
В Крыму обосновали ошибочность тезиса об "оккупации" полуострова
Итальянские солдаты в санитарных масках патрулируют площадь в центре Милана
Европа забыла, что паника — самый опасный враг
Прохожие на набережной реки Обь в Новосибирске
В Гидрометцентре предупредили о температурных аномалиях
Пограничник на многостороннем автомобильном пункте пропуска Новые Юрковичи в Брянской области
Россия закрывает границу с Белоруссией
Табличка на здании Пенсионного фонда России в Москве
"Известия": в России могут ввести автоматическое начисление пенсий
Продюсер Максим Фадеев
Фадеев рассказал о причинах конфликта с участницами группы Serebro
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:46В Пензе на коронавирус обследовали свыше 300 человек
15:46Метро Москвы просит использовать бесконтактные способы оплаты проезда
15:45Коронавирус повлияет на военно-технические связи, считают в ФСВТС
15:45В Испании число заразившихся коронавирусом превысило девять тысяч
15:44В России могут вырасти цены на одежду, считает аналитик
15:44Фронтмен Little Big дал новое название коронавирусу
15:42Власти Таиланда отменили "новогодние каникулы" в праздник Сонгкран
15:42Эстонцев срочно призвали вернуться на родину из-за коронавируса
15:40В Петербурге два человека излечились от коронавируса
15:38Эксперт отметил более высокую смертность от коронавируса среди курящих
15:37Малышева рассказала, как правильно мыть руки
15:35Эксперт рассказал об иммунитете от коронавирусной инфекции
15:35Число зараженных коронавирусом в Сингапуре превысило 240 человек
15:34Прибывающих в Грецию будут помещать на обязательный карантин
15:34РФПИ и японские партнеры запустят быстрые тесты на COVID-19 в апреле
15:33В ЦИК учтут ситуацию по COVID-19 в связи с голосованием по Конституции
15:32Новейшие ЗРК "Бук-М3" впервые примут участие в параде Победы
15:29В ДНР заявили о гибели человека в результате обстрела силовиками
15:28В России потушили все природные пожары
15:26В Танзании зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
Лента новостейМолния