В Крыму обосновали ошибочность тезиса об "оккупации" полуострова

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар — РИА Новости. Западные страны вопреки принципам международного права продолжают придерживаться тезисов об "оккупации" и "аннексии" Крыма, тем самым демонстрируя неуважение к местным жителям, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов.
Он подчеркнул, что общекрымский референдум в 2014 году был проведен законно и обоснованно, и привел в качестве доказательств ряд аргументов.
Во-первых, напомнил Молохов, на Украине произошел антиконституционный государственный переворот и отсутствовала легитимная власть, поэтому крымчане в сложившихся условиях воспользовались правом на самозащиту путем создания сил самообороны. После этого крымский парламент обратился к президенту России с просьбой о содействии в обеспечении мира и спокойствия на территории полуострова, где на то время, согласно двусторонним российско-украинским международным договорам, базировался контингент Черноморского флота.
"В Крыму состоялся референдум, одобривший отделение от Украины и провозглашение государственной независимости легитимным представительным органом в лице Верховного совета Автономной Республики Крым. За этим последовало вступление независимого крымского государства в Российскую Федерацию и воссоединение с Россией в соответствии с волеизъявлением народа Крыма, что в корне исключает аннексию и оккупацию, о чем так любят говорить в западных странах", — отметил Молохов.
"Таким образом, референдум в Крыму, в том числе в городе Севастополе, состоявшийся 16 марта 2014 года, посредством которого жители полуострова самостоятельно, на демократических началах определили свою судьбу, был проведен легитимно и должен быть признан таковым зарубежными государствами", — заключил глава рабочей группы.
Крым стал российским регионом после проведенного там 16 марта 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма закрыт окончательно.