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В Крыму обосновали ошибочность тезиса об "оккупации" полуострова
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РИА Новости

В Крыму обосновали ошибочность тезиса об "оккупации" полуострова

06:19 16.03.2020 (обновлено: 14:43 16.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКрым
Крым
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Крым. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар — РИА Новости. Западные страны вопреки принципам международного права продолжают придерживаться тезисов об "оккупации" и "аннексии" Крыма, тем самым демонстрируя неуважение к местным жителям, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов.
Он подчеркнул, что общекрымский референдум в 2014 году был проведен законно и обоснованно, и привел в качестве доказательств ряд аргументов.
Во-первых, напомнил Молохов, на Украине произошел антиконституционный государственный переворот и отсутствовала легитимная власть, поэтому крымчане в сложившихся условиях воспользовались правом на самозащиту путем создания сил самообороны. После этого крымский парламент обратился к президенту России с просьбой о содействии в обеспечении мира и спокойствия на территории полуострова, где на то время, согласно двусторонним российско-украинским международным договорам, базировался контингент Черноморского флота.
"В Крыму состоялся референдум, одобривший отделение от Украины и провозглашение государственной независимости легитимным представительным органом в лице Верховного совета Автономной Республики Крым. За этим последовало вступление независимого крымского государства в Российскую Федерацию и воссоединение с Россией в соответствии с волеизъявлением народа Крыма, что в корне исключает аннексию и оккупацию, о чем так любят говорить в западных странах", — отметил Молохов.
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При этом, как указал собеседник агентства, Международный суд ООН в случае с Косово дал однозначный ответ, что одностороннее провозглашение независимости временными институтами самоуправления не нарушает какие-либо нормы международного права, в котором нет запрета на провозглашение независимости.
"Таким образом, референдум в Крыму, в том числе в городе Севастополе, состоявшийся 16 марта 2014 года, посредством которого жители полуострова самостоятельно, на демократических началах определили свою судьбу, был проведен легитимно и должен быть признан таковым зарубежными государствами", — заключил глава рабочей группы.
Крым стал российским регионом после проведенного там 16 марта 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма закрыт окончательно.
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14 марта, 15:36
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РоссияРеспублика КрымУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Это не ошибочная позиция Запада, это сознательное игнорирование основ демократии - права народа на выбор. А западная демократия отличается лицемерием и двойными стандартами. Некоторые народы имеют право, а некоторые нет.
16 марта, 07:06
sizif8
18700108
О санкциях, например, и их последствиях
16 марта, 07:26
GGoldmakherv
8000027
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