В Крыму обосновали ошибочность тезиса об "оккупации" полуострова

Он подчеркнул, что общекрымский референдум в 2014 году был проведен законно и обоснованно, и привел в качестве доказательств ряд аргументов.

"В Крыму состоялся референдум, одобривший отделение от Украины и провозглашение государственной независимости легитимным представительным органом в лице Верховного совета Автономной Республики Крым. За этим последовало вступление независимого крымского государства в Российскую Федерацию и воссоединение с Россией в соответствии с волеизъявлением народа Крыма, что в корне исключает аннексию и оккупацию, о чем так любят говорить в западных странах", — отметил Молохов.