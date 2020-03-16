Розничные продажи в Китае упали на 20,5% из-за коронавируса

ПЕКИН, 16 мар - РИА Новости. Объем розничных продаж потребительских товаров в Китае за первые два месяца 2020 года на фоне коронавируса упал на 20,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 5,2 триллиона юаней (около 744,6 миллиарда долларов), заявил на пресс-конференции в понедельник официальный представитель государственного статистического бюро Китая Мао Шэнъюн.
Эксперты прогнозировали, что за январь-февраль розничные продажи в стране вырастут на 0,8%, но в итоге показатели оказались слишком далеки от ожиданий.
В городах розничные продажи упали на 20,7%, составив 4,48 триллиона юаней. Продажи в сельской местности сократились на 19%, составив 724,9 миллиарда юаней.
Объем розничных онлайн-продаж за отчетный период сократился на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, достигнув 1,37 триллиона юаней (195,8 миллиардов долларов).
По итогам 2019 года объем розничных продаж в Китае вырос на 8%, составив 41,2 триллиона юаней (около 5,98 триллиона долларов). Рост розничных онлайн-продаж за прошлый год составил 16,5%, достигнув 10,63 триллиона юаней (1,54 триллиона долларов).
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