Розничные продажи в Китае упали на 20,5% из-за коронавируса

ПЕКИН, 16 мар - РИА Новости. Объем розничных продаж потребительских товаров в Объем розничных продаж потребительских товаров в Китае за первые два месяца 2020 года на фоне коронавируса упал на 20,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 5,2 триллиона юаней (около 744,6 миллиарда долларов), заявил на пресс-конференции в понедельник официальный представитель государственного статистического бюро Китая Мао Шэнъюн.

Эксперты прогнозировали, что за январь-февраль розничные продажи в стране вырастут на 0,8%, но в итоге показатели оказались слишком далеки от ожиданий.

В городах розничные продажи упали на 20,7%, составив 4,48 триллиона юаней. Продажи в сельской местности сократились на 19%, составив 724,9 миллиарда юаней.

Объем розничных онлайн-продаж за отчетный период сократился на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, достигнув 1,37 триллиона юаней (195,8 миллиардов долларов).