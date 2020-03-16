Вильфанд: москвичам не грозит повторный снегопад в ближайшие дни

"Давайте пока отдохнём от снега, на самом деле сейчас идёт очень быстрое повышение давление, на европейскую Россию распространяет влияние область антициклонального давления, центр которой расположен в Южной Атлантике. Нас ждёт быстрый рост давления, за ночь подрастёт на 7-8 миллиметров, а в ночь на сегодня уже выросло на 10 миллиметров. При этом внутри воздушных масс будет нисходящее движение, при котором осадки не образуются", - сказал Вильфанд.