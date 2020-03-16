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Вильфанд: москвичам не грозит повторный снегопад в ближайшие дни
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РИА Новости

Вильфанд: москвичам не грозит повторный снегопад в ближайшие дни

06:03 16.03.2020
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© РИА Новости / Алексей МайшевСнег в Москве
Снег в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Синоптики не ждут повторения снегопада в Москве в ближайшие дни, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Давайте пока отдохнём от снега, на самом деле сейчас идёт очень быстрое повышение давление, на европейскую Россию распространяет влияние область антициклонального давления, центр которой расположен в Южной Атлантике. Нас ждёт быстрый рост давления, за ночь подрастёт на 7-8 миллиметров, а в ночь на сегодня уже выросло на 10 миллиметров. При этом внутри воздушных масс будет нисходящее движение, при котором осадки не образуются", - сказал Вильфанд.
Синоптик также уточнил, что ветер стихнет, и до среды сохранится штиль. Температура также будет постепенно повышаться.
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Роман ВильфандГидрометцентрМоскваОбщество
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