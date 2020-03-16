В Нью-Йорке рестораны и бары закроют из-за коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 16 мар - РИА Новости. Власти Власти Нью-Йорка постановили закрыть все рестораны и бары с 9.00 17 марта из-за стремительного распространения нового типа коронавируса , но можно будет взять еду навынос, говорится в заявлении мэра американского города Билла де Блазио.

Работа ресторанов будет также ограничиваться доставкой еды на дом.

"Завтра я подпишу распоряжение, которое будет ограничивать пользование ресторанами, барами и кафе до услуги по выдаче еды навынос и доставке еды. Ночные клубы, кинотеатры, небольшие театры и концертные площадки должны быть закрыты", - сказано в заявлении де Блазио.

"Распоряжение вступит в силу 17 марта в 9.00", - отмечается в нем.

Как сообщил мэр Нью-Йорка, в городе уже пять человек скончались от коронавируса.