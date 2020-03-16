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В Нью-Йорке рестораны и бары закроют из-за коронавируса
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РИА Новости

В Нью-Йорке рестораны и бары закроют из-за коронавируса

05:43 16.03.2020 (обновлено: 05:58 16.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкНью-Йорк
Нью-Йорк
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Нью-Йорк. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 16 мар - РИА Новости. Власти Нью-Йорка постановили закрыть все рестораны и бары с 9.00 17 марта из-за стремительного распространения нового типа коронавируса, но можно будет взять еду навынос, говорится в заявлении мэра американского города Билла де Блазио.
Работа ресторанов будет также ограничиваться доставкой еды на дом.
"Завтра я подпишу распоряжение, которое будет ограничивать пользование ресторанами, барами и кафе до услуги по выдаче еды навынос и доставке еды. Ночные клубы, кинотеатры, небольшие театры и концертные площадки должны быть закрыты", - сказано в заявлении де Блазио.
"Распоряжение вступит в силу 17 марта в 9.00", - отмечается в нем.
Как сообщил мэр Нью-Йорка, в городе уже пять человек скончались от коронавируса.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
642200
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаНью-Йорк (город)В мире
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