Словения из-за коронавируса останавливает общественный и авиатранспорт

БЕЛГРАД, 16 мар — РИА Новости. Власти Словении в целях борьбы с распространением коронавируса приняли решение остановить весь общественный транспорт в стране и закрыть авиасообщение, сообщила пресс-служба правительства страны.
Движение автобусов и поездов прекращается в понедельник. Авиасообщение закрывается со вторника.
"Мы должны стать как можно более изолированными. Не ходите в магазины без необходимости и не покупайте вещи, которые вы не израсходуете", - заявил в своем обращении пресс-секретарь правительства Елко Кацин.
Согласно последним данным, в Словении подтверждено 219 случаев заболевания коронавирусом, зафиксирован один смертельный случай от этой болезни, состояние трех пациентов оценивается как критическое.
В стране закрыты учебные заведения. С понедельника также прекращается работа кафе, ресторанов, спортивных комплексов, кинотеатров, парикмахерских и многих магазинов.
Ранее МИД Словении обратилось с призывом к гражданам никуда не путешествовать.
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