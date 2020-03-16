Кремлевский повар раскрыл рецепт "правильного" борща с зажаркой

МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Шеф-повар Анатолий Галкин, более 30 лет проработавший в Кремле, рассказал " Шеф-повар Анатолий Галкин, более 30 лет проработавший в Кремле, рассказал " Вечерней Москве ", как приготовить "правильный" украинский борщ с зажаркой.

Ранее российский шеф-повар Сергей Малаховский поспорил со своим украинским коллегой Антоном Самойловым о рецепте идеального борща. Причиной разногласий стал вопрос о том, нужно ли во время приготовления добавлять в блюдо зажарку.

По словам Галкина, существует огромное количество рецептов борща. "Классический украинский борщ делается обязательно с зажаркой на сале. Он великолепен", — отметил он.

Как пояснил повар, для приготовления "правильного" борща необходима курица, кусок свежей свинины и говяжья грудинка на кости. Галкин рассказал, что сначала в кастрюлю закладывается говядина и варится около часа, потом добавляется свинина, при этом спустя полчаса добавляется курица, которая также варится около 30 минут.

После курицы в кастрюлю кладут нарубленный картофель, по готовности — шинкованную капусту, через несколько минут в блюдо идет пассировка. "Я использую (для зажарки. – прим. ред.) хорошее сало без прослоек мяса. Оно рубится вместе со шкуркой мелкими кубиками. Чугунная сковорода разогревается на сильном огне, сало вытапливается. Шкурка превращается в сухарики, напоминающие чипсы. Мы отделяем их, но не выбрасываем — они понадобятся", - пояснил Галкин.

Для пассировки на сковородку сначала выкладываются спелые помидоры, которые предварительно нужно обдать кипятком, очистить от кожицы и порезать. Их необходимо томить на малом огне не менее получаса, после чего добавить порезанную морковь и чуть позже — лук.

Повар отметил, что в конце приготовления можно добавить в зажарку сладкий перец, острый перец, немного чернослива или кураги, затем солить. "Отдельно одновременно с приготовлением зажарки тушится свекла. Предварительно нарезанная соломкой, она также обжаривается на сале, затем томится в небольшом количестве бульона, солится, в нее добавляется немного лимонного сока и сахара, мелконарезанный чеснок. Засыпается свекла в борщ сразу вслед за зажаркой. После этого борщ проверяют на соль и перец", — добавил он.