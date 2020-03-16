В Мексике сообщили о 12 новых случаях заражения коронавирусом

МЕХИКО, 16 мар - РИА Новости. Глава эпидемиологической службы Мексики Рикардо Кортес сообщил, что за сутки число подтвержденных случаев коронавируса увеличилось на 12, всего подтверждено 53 диагноза.
"В Мексике 53 подтверждённых случая, 60% мужчины и 40 - женщины", - заявил Кортес в ходе ежедневного доклада о ситуации с коронавирусом в стране.
Власти Мексики накануне заявили об отмене занятий и спортивных событий в школах, вузах и детских садах с 20 марта по 20 апреля, однако губернатор второго крупнейшего штата Халиско не согласился с консервативными мерами федерального центра и объявил о введении карантина уже со вторника, сразу после длинных выходных.
Минздрав Мексики призывает жителей не паниковать и не использовать защитные маски тем, кто не испытывает симптомов ОРВИ, и заверяет, что все должные ограничения и меры в связи с распространением вируса COVID-19 принимаются правительством заблаговременно и в соответствии с реальной угрозой, существующей на данный момент.
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