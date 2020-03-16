В Мексике сообщили о 12 новых случаях заражения коронавирусом

МЕХИКО, 16 мар - РИА Новости. Глава эпидемиологической службы Глава эпидемиологической службы Мексики Рикардо Кортес сообщил, что за сутки число подтвержденных случаев коронавируса увеличилось на 12, всего подтверждено 53 диагноза.

"В Мексике 53 подтверждённых случая, 60% мужчины и 40 - женщины", - заявил Кортес в ходе ежедневного доклада о ситуации с коронавирусом в стране.

Власти Мексики накануне заявили об отмене занятий и спортивных событий в школах, вузах и детских садах с 20 марта по 20 апреля, однако губернатор второго крупнейшего штата Халиско не согласился с консервативными мерами федерального центра и объявил о введении карантина уже со вторника, сразу после длинных выходных.