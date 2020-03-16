Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-16T05:00+0300
https://ria.ru/20200316/1568646406.html
У посетителей Белого дома будут проверять температуру
https://cdn24.img.ria.ru/images/148592/77/1485927796_0:522:5760:3762_1036x0_80_0_0_d0ee0b504c3ffb8b46f21de5ee5783af.jpg
РИА Новости

У посетителей Белого дома будут проверять температуру

05:00 16.03.2020
275
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Температуру тела будут измерять у всех посетителей Белого дома в США из-за распространения коронавируса, сообщает агентство Associated Press.
"Чтобы обеспечить безопасность и здоровье всего комплекса Белого дома, начиная с утра понедельника проверка температуры будет проводиться у всех, кто входит на территорию", - заявил представитель Белого дома Джадд Дир.
В субботу сообщалось, что температуру стали проверять у журналистов, посещающих Белый дом, а также у всего окружения президента США Дональда Трампа.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
021001
Обсудить 0
Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаДональд ТрампСШАВ мире
Рекомендуем
Перу
В Перу объявили обязательный карантин из-за коронавируса
Нью-Йорк
В Нью-Йорке рестораны и бары закроют из-за коронавируса
Мексика
В Мексике сообщили о 12 новых случаях заражения коронавирусом
Измерение температуры водителя автомобиля в Сеуле
Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло до 8236 человек
Словения
Словения из-за коронавируса останавливает общественный и авиатранспорт
Австралия
Австралийские штаты объявили режим ЧС из-за коронавируса
Посольство Российской Федерации в Вашингтоне
Посольство РФ в США временно прекратило оказание консульских услуг
Кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден
Байден и Сандерс рассказали, как они защищаются от коронавируса
Здание Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке
ДВФУ готовится перейти на электронное обучение из-за коронавируса
Амурская тигрица
Найденная в Хабаровском крае тигрица, которую сбила машина, умерла
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Камбодже уже 12 человек заразились коронавирусом
Православный храм в Греции
Архиепископа Афинского попросили не проводить массовые богослужения
Китай
Розничные продажи в Китае упали на 20,5% из-за коронавируса
КПП в ДНР
В ДНР заявили о 14 нарушениях перемирия со стороны силовиков за сутки
Сергей Мелик-Багдасаров
Каракас не просил Москву о новом кредите, заявил российский посол
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:46В Пензе на коронавирус обследовали свыше 300 человек
15:46Метро Москвы просит использовать бесконтактные способы оплаты проезда
15:45Коронавирус повлияет на военно-технические связи, считают в ФСВТС
15:45В Испании число заразившихся коронавирусом превысило девять тысяч
15:44В России могут вырасти цены на одежду, считает аналитик
15:44Фронтмен Little Big дал новое название коронавирусу
15:42Власти Таиланда отменили "новогодние каникулы" в праздник Сонгкран
15:42Эстонцев срочно призвали вернуться на родину из-за коронавируса
15:40В Петербурге два человека излечились от коронавируса
15:38Эксперт отметил более высокую смертность от коронавируса среди курящих
15:37Малышева рассказала, как правильно мыть руки
15:35Эксперт рассказал об иммунитете от коронавирусной инфекции
15:35Число зараженных коронавирусом в Сингапуре превысило 240 человек
15:34Прибывающих в Грецию будут помещать на обязательный карантин
15:34РФПИ и японские партнеры запустят быстрые тесты на COVID-19 в апреле
15:33В ЦИК учтут ситуацию по COVID-19 в связи с голосованием по Конституции
15:32Новейшие ЗРК "Бук-М3" впервые примут участие в параде Победы
15:29В ДНР заявили о гибели человека в результате обстрела силовиками
15:28В России потушили все природные пожары
15:26В Танзании зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
Лента новостейМолния