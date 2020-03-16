У посетителей Белого дома будут проверять температуру

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Температуру тела будут измерять у всех посетителей Белого дома в США из-за распространения коронавируса, сообщает агентство Associated Press.
"Чтобы обеспечить безопасность и здоровье всего комплекса Белого дома, начиная с утра понедельника проверка температуры будет проводиться у всех, кто входит на территорию", - заявил представитель Белого дома Джадд Дир.
В субботу сообщалось, что температуру стали проверять у журналистов, посещающих Белый дом, а также у всего окружения президента США Дональда Трампа.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.
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