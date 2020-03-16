В Перу объявили обязательный карантин из-за коронавируса

БУЭНОС-АЙРЕС, 16 мар - РИА Новости. Совет министров Перу ввел обязательный карантин по всей стране на 15 дней из-за коронавируса, сообщил президент Мартин Вискарра.
В Перу зафиксирован 71 случай заболевания коронавирусом.
"Меры, которые будут действовать 15 дней, предписывают обязательную изоляцию для населения", - сказал он.
При этом президент подчеркнул, что граждане будут обеспечены питанием, медикаментами и всем необходимым.
Передвигаться по дорогам смогут лишь службы, занимающиеся вопросами коммунальных услуг, безопасности, медицины и обеспечения продуктами питания.
Власти также закрывают границы и отменяют все международные рейсы на 15 дней.
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