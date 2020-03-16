В Перу объявили обязательный карантин из-за коронавируса

БУЭНОС-АЙРЕС, 16 мар - РИА Новости. Совет министров Совет министров Перу ввел обязательный карантин по всей стране на 15 дней из-за коронавируса , сообщил президент Мартин Вискарра

В Перу зафиксирован 71 случай заболевания коронавирусом.

"Меры, которые будут действовать 15 дней, предписывают обязательную изоляцию для населения", - сказал он.

При этом президент подчеркнул, что граждане будут обеспечены питанием, медикаментами и всем необходимым.

Передвигаться по дорогам смогут лишь службы, занимающиеся вопросами коммунальных услуг, безопасности, медицины и обеспечения продуктами питания.