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В Гидрометцентре предупредили о температурных аномалиях
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РИА Новости

В Гидрометцентре предупредили о температурных аномалиях

04:42 16.03.2020 (обновлено: 13:17 16.03.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПрохожие на набережной реки Обь в Новосибирске
Прохожие на набережной реки Обь в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Жителей юга европейской части России ожидает перепад температур в 15-20 градусов, а в Новосибирск и Красноярск до конца рабочей недели придет небывалое тепло, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Как отметил синоптик, в ближайшее время теплая погода в Краснодарском крае, Адыгее, Крыму и на западе Ставрополья с температурой выше плюс 20 градусов из-за прихода северных воздушных масс сменится заморозками. При этом осадков не ожидается.
Ученый добавил, что, несмотря на такие резкие перепады, температура все равно будет выше климатической нормы.
"Еще невероятно теплая погода будет на следующей рабочей неделе в Новосибирске, Омске, Томске и даже Красноярске. Днем там прогнозируется от четырех до десяти градусов тепла — это редчайший случай. Температура выше нормы на 15 градусов", — сообщил Вильфанд.
Кроме того, по данным Гидрометцентра, неспокойная погода ожидает Камчатку, где из-за мощного циклона скорость ветра будет превышать 30 метров в секунду.
Тест-система для обнаружения коронавируса
03:14
Ученый опроверг предположения, что теплая погода губит коронавирус
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РоссияРоман ВильфандГидрометцентрОбщество
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