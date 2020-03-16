В Гидрометцентре предупредили о температурных аномалиях

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Жителей юга европейской части Жителей юга европейской части России ожидает перепад температур в 15-20 градусов, а в Новосибирск Красноярск до конца рабочей недели придет небывалое тепло, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд

Как отметил синоптик, в ближайшее время теплая погода в Краснодарском крае, Адыгее, Крыму и на западе Ставрополья с температурой выше плюс 20 градусов из-за прихода северных воздушных масс сменится заморозками. При этом осадков не ожидается.

Ученый добавил, что, несмотря на такие резкие перепады, температура все равно будет выше климатической нормы.

"Еще невероятно теплая погода будет на следующей рабочей неделе в Новосибирске, Омске, Томске и даже Красноярске. Днем там прогнозируется от четырех до десяти градусов тепла — это редчайший случай. Температура выше нормы на 15 градусов", — сообщил Вильфанд.