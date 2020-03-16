Австралийские штаты объявили режим ЧС из-за коронавируса

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Австралийские штаты Виктория и Южная Австралия, а также Австралийская столичная территория объявили режим чрезвычайной ситуации из-за распространения нового типа коронавируса, сообщает телеканал ABC со ссылкой на власти.
Число заболевших коронавирусом в Южной Австралии достигло 20, в Виктории – 71. Премьер штата Виктория Дэниэл Эндрюс заявил, что режим ЧС продлится минимум четыре недели.
После объявления о втором случае заражения в Австралийской столичной территории главный министр столичного региона Эндрю Барр также ввел режим ЧС. Он добавил, что такие меры позволят главному санитарному врачу предпринять все необходимые действия, чтобы жители Канберры были в безопасности.
Однако на фоне объявления режима ЧС в некоторых частях Австралии премьер-министр страны Скотт Моррисон призвал население сохранять спокойствие.
"Режим ЧС – это не режим паники", - сказал он.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.
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