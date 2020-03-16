В Китае выздоровели почти 84% зараженных коронавирусом

ПЕКИН, 16 мар – РИА Новости. Число больных новым типом коронавируса в Китае с каждым днем снижается, в настоящий момент в больницах остаются 9 898 человек, при этом почти 84% всех зараженных выздоровели, свидетельствуют данные государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.
Согласно последним данным, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 80 860 человек, из них 67 749 излечились и были выписаны из больниц, что составляет 83,78% от общего числа заболевших.
Всего с начала эпидемии по всему Китаю без учета провинции Хубэй были зарегистрированы 13 062 случая заражения, из них 114 с летальным исходом, смертность составила 0,87%. В самой провинции Хубэй, очаге эпидемии, были выявлены 67 798 случаев заражения, 3099 человек скончались, смертность составила 4,57%.
При этом в городе Ухань провинции Хубэй смертность составила 4,93%. Всего эпидемия унесла жизни уже 3213 человек, смертность в среднем по стране составила 3,97%.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19.
ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире. Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР 12 марта объявил, что пик эпидемии в стране пройден.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса