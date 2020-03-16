Посольство РФ в США временно прекратило оказание консульских услуг

Байден и Сандерс рассказали, как они защищаются от коронавируса

Байден и Сандерс рассказали, как они защищаются от коронавируса

В то же время в посольстве будет работать телефон +1 (202) 365 21 24 для обращений граждан России в экстренных случаях.

"Данные меры обоснованы особыми обстоятельствами, вызванными необходимостью защиты здоровья посетителей, и носят временный характер. После возобновления работы консульского отдела посольства в штатном режиме приём граждан, оформивших запись на прием до 16 марта 2020 года, будет осуществляться в приоритетном порядке", - пояснили в дипмиссии.