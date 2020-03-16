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Посольство РФ в США временно прекратило оказание консульских услуг
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РИА Новости

Посольство РФ в США временно прекратило оказание консульских услуг

04:14 16.03.2020 (обновлено: 04:42 16.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкПосольство Российской Федерации в Вашингтоне
Посольство Российской Федерации в Вашингтоне
© РИА Новости / Алексей Агарышев
Перейти в фотобанк
Посольство Российской Федерации в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 мар – РИА Новости. Консульский отдел посольства России в США в Вашингтоне прекращает прием граждан в связи с пандемией коронавируса.
"В связи с резким ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки ввиду распространения коронавирусной инфекции, значительным ростом числа заболевших и, как следствие, невозможностью в полной мере обеспечить безопасность для здоровья посетителей с 16 марта 2020 года приостанавливается личный доступ граждан в консульский отдел посольства России в Вашингтоне для оказания всех консульских, нотариальных и государственных услуг", - говорится в сообщении на странице посольства в Facebook.
По вопросам оформления виз заявителям следует обращаться в Российский визовый центр.
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В то же время в посольстве будет работать телефон +1 (202) 365 21 24 для обращений граждан России в экстренных случаях.
"Данные меры обоснованы особыми обстоятельствами, вызванными необходимостью защиты здоровья посетителей, и носят временный характер. После возобновления работы консульского отдела посольства в штатном режиме приём граждан, оформивших запись на прием до 16 марта 2020 года, будет осуществляться в приоритетном порядке", - пояснили в дипмиссии.
По данным университет Джонса Хопкинса, на середину дня воскресенья в США были зафиксированы уже более 3,2 тысячи случаев заболевания коронавирусом, скончались 62 человека. В Калифорнии зафиксировано 374 случая заболевания и пять летальных исходов. В Вашингтоне зафиксированы 16 случаев, ни одного летального исхода.
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Коронавирус COVID-19РоссияРаспространение нового коронавирусаСШАВ мире
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