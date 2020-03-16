Байден и Сандерс рассказали, как они защищаются от коронавируса

ВАШИНГТОН, 16 мар – РИА Новости. Бывший вице-президент США 77-летний Джо Байден и 78-летний сенатор Берни Сандерс, которые претендуют на выдвижение кандидатом в президенты от Демократической партии, рассказали, какие они принимают меры для защиты от коронавируса, который представляет наибольшую опасность для людей старшего поколения.
"На личном уровне я не жму руки. Мы с Джо не жали руки. Я очень осторожен с людьми, с которым я общаюсь. Я использую много мыла, дезинфицирующие жидкости для рук, чтобы гарантировать, что не подхвачу инфекцию. Слава богу, я у меня нет никаких симптомов, и я очень благодарен за это", - сказал Сандерс в ходе теледебатов Байденом.
В свою очередь Байден отметил, что у него нет опасных хронических заболеваний.
"Всякое может произойти, но, как говорила моя мама, "постучим по дереву", у меня хорошее самочувствие. Я принимаю все меры предосторожности, которые бы принял любой в 30, 60 или 80 лет. Я больше не жму руки… Я мою руки бог знает сколько раз в день горячей водой и мылом, всегда ношу с собой антисептик для рук, не трогаю свое лицо и так далее", - рассказал бывший вице-президент.
Кроме того, политики сообщили, что прекратили проводить предвыборные митинги и отправили всех сотрудников своих штабов работать из дома.
Пандемия коронавируса распространилась на территории США в разгар предвыборной кампании, из-за чего голосование в некоторых штатах уже перенесли на два-три месяца. Выборы единого кандидата от демократов, который бросит вызов президенту-республиканцу Дональду Трампу, запланированы на июль. Всеобщие выборы президента США пройдут 3 ноября.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса