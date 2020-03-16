Найденная в Хабаровском крае тигрица, которую сбила машина, умерла

ВЛАДИВОСТОК, 16 мар - РИА Новости. Взрослую тигрицу из Хабаровского края, которая не могла сама передвигаться, как выяснилось, сбила машина, она скончалась в центре реабилитации, сообщил РИА Новости генеральный директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.
В выходные центр "Амурский тигр" сообщил, что в Хабаровском крае под мостом нашли крупную тигрицу, которая не могла сама передвигаться. Ее доставили на обследование в Центр реабилитации тигров и других редких животных в Приморье.
"К сожалению, рентген и УЗИ показали, что есть переломы, ушибы, разрывы внутренних органов, которые не совместимы с жизнью. Ветеринары пытались спасти тигрицу, но она умерла. Такие травмы зверь мог получить только при столкновении с автотранспортом. Исходя из понимания того, что взрослый тигр под колеса не бросается, и того, что водитель скрылся с места происшествия, (можно) гипотетически утверждать, что он не предпринял мер к недопущению столкновения", - сказал собеседник.
По его словам, тигрицу, вероятно, сбило большое транспортное средство.
"Как было на самом деле, предстоит выяснить в рамках доследственной проверки. У правоохранительных органов основная задача - найти виновника происшествия, а виновнику проще самому явиться в органы полиции", - добавил Арамилев.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты - занесен в международную Красную книгу. По данным экспертов, на осень 2019 года общая численность хищника в РФ составляет 580-600 особей. Следующий учет тигров на Дальнем Востоке, как ожидается, проведут зимой в 2021-2022 годах.
16 февраля, 09:27В Приморье начали проверку после наезда автобуса на амурского тигра