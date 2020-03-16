Найденная в Хабаровском крае тигрица, которую сбила машина, умерла

"К сожалению, рентген и УЗИ показали, что есть переломы, ушибы, разрывы внутренних органов, которые не совместимы с жизнью. Ветеринары пытались спасти тигрицу, но она умерла. Такие травмы зверь мог получить только при столкновении с автотранспортом. Исходя из понимания того, что взрослый тигр под колеса не бросается, и того, что водитель скрылся с места происшествия, (можно) гипотетически утверждать, что он не предпринял мер к недопущению столкновения", - сказал собеседник.