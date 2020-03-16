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В Китае назвали число ввозных случаев коронавируса в страну за сутки
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РИА Новости

В Китае назвали число ввозных случаев коронавируса в страну за сутки

04:03 16.03.2020
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© REUTERS / China Daily Медицинские работники в защитных костюмах в больнице в округе Юньмэн в провинции Хубэй
Медицинские работники в защитных костюмах в больнице в округе Юньмэн в провинции Хубэй
© REUTERS / China Daily
ПЕКИН, 16 мар – РИА Новости. Количество ввезенных в Китай случаев заражения COVID-19 за минувшие сутки уже втрое превысило число тех, кто заразился на территории страны, свидетельствуют статистические данные государственного комитета по здравоохранению.
Впервые такой перевес в Китае был зафиксирован в субботу, и тенденция сохраняется уже третий день подряд. За прошедшие сутки всего было выявлено 16 новых случаев заражения, из них 4 в провинции Хубэй, остальные 12 – ввозные из других стран, в том числе четыре - в Пекине, один - в провинции Юньнань, два - в Шанхае, один - в провинции Ганьсу и четыре - в провинции Гуандун.
В последнее время в Китае, в особенности в крупных городах как Пекин и Шанхай, участились завозные случаи заражения новым типом коронавируса. Пассажиры с коронавирусной инфекцией неоднократно прибывали из Италии и Ирана, также были случая завоза из Великобритании и Испании, нередко такие пассажиры летели рейсами "Аэрофлота" с пересадкой в Москве. В общей сложности в Китае на данный момент зарегистрировано 123 ввозных случая заражения.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире.
Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР 12 марта объявил, что пик эпидемии в стране уже пройден. Жертвами болезни в Китае к настоящему моменту стали 3213 человек, выздоровели более 67,7 тысячи пациентов.
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8 февраля, 14:35
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаКитайВ мире
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