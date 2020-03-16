В США призвали отменить мероприятия с участием более 50 человек

"CDC в соответствии со своим руководством по крупным мероприятиям и массовым собраниям рекомендует организаторам (группам или отдельным людям) в течение следующих восьми недель отменить или перенести очные мероприятия с участием 50 или более людей по всем Соединенным Штатам", - говорится в сообщении на сайте центра.