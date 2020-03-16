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В США призвали отменить мероприятия с участием более 50 человек
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РИА Новости

В США призвали отменить мероприятия с участием более 50 человек

03:49 16.03.2020
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© AP Photo / Damian DovarganesЛюди в масках в США
Люди в масках в США
© AP Photo / Damian Dovarganes
Люди в масках в США
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Центр по предупреждению и контролю заболеваний США (CDC) рекомендовал отменить мероприятия с участием более 50 человек на всей территории страны из-за распространения коронавируса.
"CDC в соответствии со своим руководством по крупным мероприятиям и массовым собраниям рекомендует организаторам (группам или отдельным людям) в течение следующих восьми недель отменить или перенести очные мероприятия с участием 50 или более людей по всем Соединенным Штатам", - говорится в сообщении на сайте центра.
Отмечается, что примерами подобных мероприятий являются конференции, фестивали, парады, концерты, свадьбы и так далее.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаСШАВ мире
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