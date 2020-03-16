У американского моряка заподозрили коронавирус

ВАШИНГТОН, 16 мар – РИА Новости. Коронавирус заподозрили у моряка десантно-штурмового корабля USS Boxer (порт приписки Сан-Диего Калифорния ), сообщает сайт военно-морских сил США

"Это стало первым случаем для моряка на борту военного корабля. В настоящее время этот человек находится на карантине дома в соответствии с рекомендациями Центра по контролю и профилактике заболеваний (ЦКЗ). Результат теста считается предположительно положительным, ожидая подтверждения со стороны ЦКЗ", - говорится в сообщении.

Помимо моряка на домашнем карантине сейчас находятся все, с кем у него был тесный контакт. На корабле проводится дезинфекция.

В ВМС отметили, что не исключают принятия новых "дополнительных мер по смягчению последствий" в связи с пандемией коронавируса.