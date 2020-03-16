Здравоохранение США не готово к коронавирусу, считает Сандерс

ВАШИНГТОН, 16 мар – РИА Новости. Система здравоохранения США не готова к борьбе с эпидемией коронавируса, поскольку не существует как единая система оказания помощи всем гражданам страны, заявил сенатор Берни Сандерс, который претендует на выдвижение кандидатом в президенты от Демократической партии.
"Мы не готовы и не были готовы, потому у нас нет системы. У нас тысячи страховых (медицинских) планов, которые не являются системой, которая готова оказывать медицинские услуги всем людям", - сказал Сандерс в ходе теледебатов с другим кандидатом в президенты бывшим вице-президентом Джо Байденом.
По словам Сандерса, ежегодно в условиях отсутствия эпидемии в США умирают 60 тысяч человек из-за того, что не могут вовремя попасть на прием к врачу.
"Ясно, что этот кризис (с коронавирусом) делает ситуацию только хуже", - добавил сенатор.
По данным университет Джонса Хопкинса, на сегодняшний день в США зафиксированы уже более 3,2 тысячи случаев заболевания коронавирусом, скончались 62 человека.
Дебаты Байдена и Сандерса изначально планировалось провести в городе Финикс, штат Аризона. Однако из-за пандемии коронавируса дебаты впервые в истории выборов США было решено провести в студии CNN в Вашингтоне и без зрителей с участием трех телеведущих.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса