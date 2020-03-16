Здравоохранение США не готово к коронавирусу, считает Сандерс

"Мы не готовы и не были готовы, потому у нас нет системы. У нас тысячи страховых (медицинских) планов, которые не являются системой, которая готова оказывать медицинские услуги всем людям", - сказал Сандерс в ходе теледебатов с другим кандидатом в президенты бывшим вице-президентом Джо Байденом.