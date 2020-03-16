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Эксперты назвали возможные потери российских банков
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РИА Новости

Эксперты назвали возможные потери российских банков

03:27 16.03.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПосетители в операционном зале банка
Посетители в операционном зале банка
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Посетители в операционном зале банка. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Прибыль российских банков до налогов по итогам 2020 года сократится по сравнению с 2019 годом на 20-25%, об этом говорится в обзоре рейтингового агентства "Эксперт РА".
По оценке экспертов, прибыль снизится с 1,6 триллиона до 1,2-1,3 триллиона рублей, а ROE (коэффициент рентабельности собственного капитала) составит около 10-11% против 14,6% в прошлом году.
К падению прибыли, по мнению авторов обзора, приведет как отрицательная переоценка ценных бумаг и рост отчислений в резервы на возможные потери по ссудам (РВПС), обусловленный ухудшением качества кредитов, так и замедление кредитования.
Кроме того, негативное влияние на прибыльность банков окажет снижение чистой процентной маржи (до 3,9% по итогам 2020 года против 4,1% в прошлом году) вследствие роста стоимости фондирования, снижения темпов роста высокодоходных розничных кредитов и усиления конкуренции за заемщиков с невысокой долговой нагрузкой.
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Как полагают в рейтинговом агентстве, разрыв сделки ОПЕК+ на фоне пандемии коронавируса может реализовать умеренно негативный или кризисный сценарий развития российского банковского сектора.
Кризисный сценарий предусматривает, что в случае отсутствия новых договоренностей по сделке ОПЕК+ нефтяные цены вновь начнут снижение, в результате поддержание курса рубля в текущем ценовом диапазоне станет экономически невыгодным для Центробанка из-за ускоренного истощения резервов.
При этом, ожидают аналитики, ЦБ продолжит принимать меры для поддержания курса рубля вплоть до конца апреля, после чего ослабит или прекратит валютные интервенции. В совокупности это приведет к значительному обесценению национальной валюты и активирует условия для наступления кризиса.
В то же время авторы обзора отмечают, что банковский сектор в России в настоящее время благодаря очищению рынка от слабых игроков и росту числа госбанков более устойчив, чем в кризисы 2008 и 2014 годов.
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Эксперт РАЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
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