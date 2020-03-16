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Банки рассказали, почему молодеет российский фермер
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РИА Новости

Банки рассказали, почему молодеет российский фермер

03:22 16.03.2020
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкКомбайны засыпают зерно в грузовик во время уборки урожая
Комбайны засыпают зерно в грузовик во время уборки урожая
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
Комбайны засыпают зерно в грузовик во время уборки урожая. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Российский фермер молодеет, сейчас в эту профессию идет все больше людей моложе 50 лет, при этом клиенты банков, занимающиеся агробизнесом, являются дисциплинированными заемщиками, рассказали РИА Новости в Россельхозбанке (РСХБ) и Сбербанке, лидерах по кредитованию агропромышленного комплекса в РФ.
"Средний возраст фермера в мире составляет 55 лет, эта ситуация примерно соответствует российской действительности (экспертно 50-55 лет). Фермер - это как правило, мужчина, зрелый хозяйственник, живущий на земле из поколения в поколение. Вместе с тем, благодаря мерам господдержки по стимулированию создания новых хозяйств, а также применению новых технологий в сельском хозяйстве, мы отмечаем постепенное омоложение фермерства", - рассказали в пресс-службе РСХБ.
Банк в 2019 году нарастил кредитование заемщиков АПК (юридических лиц) на 11% по сравнению с 2018 годом, до 1,18 триллиона рублей, а за неполные два месяца текущего года предоставил кредиты на 206 миллиардов рублей, на 25% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле АПК на 1 января 2020 года составила 11,8%, сократившись за год на 4,2 процентных пункта, уточнили в пресс-службе.
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"Реализуемая государством программа комплексного развития сельских территорий должна остановить отток молодых жителей в города и привлечь любителей экологии к жизни на ферме", - считают в РСХБ.
"Аграрии – категория действительно дисциплинированная, им лишь нужно помогать, делиться своими отраслевыми знаниями, опытом и своей отраслевой экспертизой", - отметил, в свою очередь, старший вице-президент Сбербанка Владимир Ситнов.
Сбербанк в 2019 по сравнению с 2018 годом увеличил общий объем кредитов компаниям АПК на 9%, до 1,1 триллиона рублей, сообщил Ситнов. По его словам, инвестиционная активность в ряде подотраслей практически исчерпана, налицо смещение приоритетов, но банк намерен сохранить темпы роста портфеля АПК в 2020 году.
"Эффективность отраслевого подхода (при оценке рисков кредитования - ред.) косвенно подтверждает доля проблемных активов компаний АПК в банке, которая не превышает 1%", - сказал Ситнов. По его словам, такой подход позволяет банку своевременно реагировать на изменения рынка, не только минимизировать собственные риски, но и "сигнализировать" игрокам о целесообразности консолидации.
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Малый и средний бизнес из регионов

Ситнов рассказал, что около 60% всего кредитного портфеля Сбербанка в АПК приходится на средний и крупный бизнес, но банк активно наращивает долю и малых форм хозяйствования (МФХ). "Сегодня более 17% в льготном кредитовании составляет кредитование именно МФХ, и банк стремится к доле в 20%. Портфель МФХ — более 100 миллиардов рублей", - уточнил собеседник агентства.
Чуть менее половины кредитного портфеля АПК Сбербанка приходится на Центрально-Черноземный, Южный и Северо-Кавказский, а также Северо-Западный федеральные округа (рыболовство). Высокая кредитная активность совпадает с периодами сезонных работ, которые, в зависимости от региона, проходят в феврале-апреле и июле-сентябре; в тот же период растет инвестиционная активность в части приобретения сельхозтехники и модернизации существующего парка. Ситнов также отметил, что активное использование мер господдержки позволяет заемщикам привлекать кредиты по льготной ставке от 1 до 5% на срок до 15 лет.
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Профиль деятельности клиентов РСХБ представлен прежде всего юрлицами, занимающимися животноводством и растениеводством - на их долю пришлось 30% и 28% соответственно; фермеров, занимающиеся смешанной деятельности в этих областях - 11%, занятых в пищевой и перерабатывающей промышленности - 16%. Доля малого и среднего бизнеса (МСБ) в кредитном портфеле АПК составляла 23%, крестьянско-фермерских хозяйств - 2,7%.
На 1 января 2020 года в тройку лидеров по финансированию аграриев вошли Краснодарский, Воронежский и Ростовский региональные филиалы банка, с долями в кредитном портфеле АПК 9,5%, 7,5% и 7,3% соответственно, на четвертом месте - головной офис РСХБ с долей 6,6%. Чуть меньше четверти кредитного портфеля АПК приходится на филиалы в Ставрополье, Пензенской, Курской, Калининградской, Брянкой областях и округе Марий-Эл приходится 24,4% кредитного портфеля, на прочие 57 региональных филиалов - 44,7%.
"Обеспечение оперативного кредитования в условиях сезонного ведения бизнеса является одним из основных требований к финансовой поддержке фермерства", - подчеркнули в пресс-службе РСХБ.
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