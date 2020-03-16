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ВОЗ предсказала рост смертности в Европе от коронавируса
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РИА Новости

ВОЗ предсказала рост смертности в Европе от коронавируса

03:19 16.03.2020 (обновлено: 04:47 16.03.2020)
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© REUTERS / Borut ZivulovicМедицинские работники проверяют температуру друг у друга на границе Италии и Словении
Медицинские работники проверяют температуру друг у друга на границе Италии и Словении
© REUTERS / Borut Zivulovic
ЖЕНЕВА, 16 мар - РИА Новости, Елизавета Исакова. Смертность от нового коронавируса в странах Европы будет расти в ближайшее время, так как многие страны находятся только на начальной стадии эпидемии, заявил РИА Новости официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич.
"Вспышка в Италии развивалась дольше, чем в других странах Европы, и поэтому больше пациентов либо будут выписаны, либо умрут. В других европейских странах, которые находятся на более раннем этапе эпидемии, смертность вполне может начаться в ближайшие дни и недели", - сказал он.
По словам Язаревича, эксперты ВОЗ пока не могут предсказать, когда в Италии наступит пик заражений, однако многие скончавшиеся заболели еще 2-3 недели назад.
"Резкий рост с трех до сотен случаев за несколько дней ограничил возможности Италии отслеживать контакты и изолировать их. Большой проблемой стало то, что у ряда случаев на севере Италии не было четкой эпидемиологической связи. Те, кто умерли от COVID-19, были в среднем инфицированы 2-3 недели назад", - сказал он.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.
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8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаВОЗЕвропаВ мире
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