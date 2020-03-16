Фадеев рассказал о причинах конфликта с участницами группы Serebro

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Продюсер Продюсер Максим Фадеев в эфире телеканала НТВ рассказал о причинах конфликта с участницами группы Serebro.

"Я просто относился к ним честно. А когда понял, что меня используют, не смог в этом находиться. Простая история. И я отошел от всех троих", - заявил Фадеев, назвав "чушью" слухи о том, что у него были какие-либо отношения с девушками.

Он отметил, что на данный момент не может рассказать о настоящих отношениях с ними. "У меня есть разные скелеты в шкафу. Если это можно назвать скелетами, такие мягкие игрушки", - добавил продюсер.

В конце октября Фадеев объявил о расторжении контрактов со всеми артистами лейбла MALFA, в том числе и экс-участницей группы Serebro Ольгой Серябкиной. Продюсер решил реструктуризировать компанию и создать небольшой бренд, нацеленный на эксклюзивность и результат.