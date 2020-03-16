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2020-03-16T03:12+0300
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Фадеев рассказал о причинах конфликта с участницами группы Serebro
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РИА Новости

Фадеев рассказал о причинах конфликта с участницами группы Serebro

03:12 16.03.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПродюсер Максим Фадеев
Продюсер Максим Фадеев
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Продюсер Максим Фадеев. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Продюсер Максим Фадеев в эфире телеканала НТВ рассказал о причинах конфликта с участницами группы Serebro.
"Я просто относился к ним честно. А когда понял, что меня используют, не смог в этом находиться. Простая история. И я отошел от всех троих", - заявил Фадеев, назвав "чушью" слухи о том, что у него были какие-либо отношения с девушками.
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Он отметил, что на данный момент не может рассказать о настоящих отношениях с ними. "У меня есть разные скелеты в шкафу. Если это можно назвать скелетами, такие мягкие игрушки", - добавил продюсер.
В конце октября Фадеев объявил о расторжении контрактов со всеми артистами лейбла MALFA, в том числе и экс-участницей группы Serebro Ольгой Серябкиной. Продюсер решил реструктуризировать компанию и создать небольшой бренд, нацеленный на эксклюзивность и результат.
Коллектив Serebro был создан в 2006 году. В течение 14 лет существования его участницы несколько раз менялись, последними солистками были Елизавета Корнилова и Марианна Кочурова.
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854854413
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