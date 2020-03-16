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Эксперт рассказала, как обеспечить IT-безопасность при работе из дома
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РИА Новости

Эксперт рассказала, как обеспечить IT-безопасность при работе из дома

03:12 16.03.2020 (обновлено: 10:00 16.03.2020)
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CC0 / picjumbo_com / Девушка с ноутбуком
Девушка с ноутбуком
CC0 / picjumbo_com /
Девушка с ноутбуком. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Ряд компаний в России и в мире уже перевели сотрудников на удаленную работу в связи со вспышкой коронавируса, однако у большинства домашних компьютеров уровень защиты ниже, чем у корпоративных, поэтому защите данных в этот период необходимо уделять особое внимание, рассказала РИА Новости директор по IT-безопасности компании — разработчика антивирусных программ Avast Джайя Балу.
"Компании, которые планируют отправить своих сотрудников домой, должны обеспечить поддержку, нужную им для безопасной удаленной работы", — считает она.
Балу советует работодателям проверить, какие устройства используют сотрудники для доступа к корпоративным материалам и сервисам.

"Напомните об основных правилах использования личных домашних устройств — даже если речь идет о принтере. Применяйте двухфакторную аутентификацию везде, где это возможно — это дополнительный уровень защиты для учетных записей. Убедитесь, что сотрудники имеют ограниченные права доступа и могут подключаться только к тем сервисам, которые им необходимы для выполнения определенных задач. Не стоит предоставлять сотрудникам доступ ко всей корпоративной сети", — советует эксперт.

Самим работникам, в свою очередь, стоит заранее сменить пароль для Wi-Fi-роутера, проверить, включены ли переадресация портов и набор сетевых протоколов в настройках роутера. "Сети настолько надежны, насколько безопасно их самое слабое соединение. Важно убедиться, что все устройства, подключенные к сети, защищены — они могут быть потенциальными шлюзами для киберпреступников для доступа к другим устройствам, подключенным к домашней сети", — отметила Балу.
"Работая дома во время пандемии, важно помнить, что киберпреступники любят использовать повестку дня для рассылки фишинговых писем. Важно внимательно относиться к письмам с темами, связанными с коронавирусом: они могут содержать вредоносные ссылки и вложения. Если адрес отправителя кажется знакомым, но все равно подозрительным, можно связаться с отправителем по другому каналу", — добавила она.
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