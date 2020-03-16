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2020-03-16T11:48+0300
https://ria.ru/20200316/1568645284.html
Источник объяснил, почему корабли НАТО не могут вести разведку у Крыма
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РИА Новости

Источник объяснил, почему корабли НАТО не могут вести разведку у Крыма

03:05 16.03.2020 (обновлено: 11:48 16.03.2020)
409012
© Фото : NATO / Paul HallКорабли НАТО в Черном море
Корабли НАТО в Черном море
© Фото : NATO / Paul Hall
Корабли НАТО в Черном море. Архивное фото
СЕВАСТОПОЛЬ, 16 мар — РИА Новости. Корабли НАТО, приближающиеся к морским границам России в Черном море в районе Крыма, практически не способны вести разведку из-за противодействия береговых средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.
Он назвал ведение разведывательной деятельности кораблями альянса "попыткой проникновения в коммуникационные и цифровые сети".
Новейшие российские средства РЭБ испытываются в реальных условиях противодействия. "Как результат, корабли НАТО разворачиваются и уходят", — отметил собеседник агентства.
Как он пояснил, средства РЭБ делают неработоспособной не только разведывательную аппаратуру, но и сбивают настройки навигационных систем кораблей, в результате чего те показывают ложные координаты, а экипажи оказываются дезориентированы.
В последние годы корабли НАТО стали гораздо чаще приближаться к границам России в Черном море в рамках плана по борьбе с "российской угрозой". Кроме того, разведку вблизи российских границ регулярно проводят зарубежные летательные аппараты. Их часто замечают в районе Крыма и Краснодарского края, над Балтийским морем и около российских баз в Сирии.
Минобороны не раз призывало американское командование прекратить такие разведывательные операции, но Пентагон отказывается это делать.
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин
2 марта, 14:51
Нарышкин рассказал о достижениях российской разведки на Востоке
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РоссияНАТОРеспублика КрымБезопасность
Популярные комментарии
По – простому это звучит так: сунуть противника мордой в грязь. Горжусь моей страной и моей армией, которые могут это. И тут же начинаю чесать свою репу. Потому что шлепаю свой отклик на компьютере с операционной системой, сделанными не в моей, а в чужой стране. С этим –то как быть? Как в кинофильме: - «Не пора ли нам, друзья мои замахнуться…» - Не на Шекспира, конечно, а хотя бы на Майкрософт. Чтобы были у нас свои Винды и прочие причиндалы.
16 марта, 05:05
kostyakov54
54839431140
СССР пытался всё делать сам, но надорвался. В РФ не хватит ресурсов, чтобы всё было своим. Но надо стремится к замещению там где это возможно и целесообразно.
16 марта, 06:11
Эдик Камушкин
138340150
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