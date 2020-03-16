Источник объяснил, почему корабли НАТО не могут вести разведку у Крыма

СЕВАСТОПОЛЬ, 16 мар — РИА Новости. Корабли . Корабли НАТО , приближающиеся к морским границам России в Черном море в районе Крыма , практически не способны вести разведку из-за противодействия береговых средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.

Он назвал ведение разведывательной деятельности кораблями альянса "попыткой проникновения в коммуникационные и цифровые сети".

Новейшие российские средства РЭБ испытываются в реальных условиях противодействия. "Как результат, корабли НАТО разворачиваются и уходят", — отметил собеседник агентства.

Как он пояснил, средства РЭБ делают неработоспособной не только разведывательную аппаратуру, но и сбивают настройки навигационных систем кораблей, в результате чего те показывают ложные координаты, а экипажи оказываются дезориентированы.

В последние годы корабли НАТО стали гораздо чаще приближаться к границам России в Черном море в рамках плана по борьбе с "российской угрозой". Кроме того, разведку вблизи российских границ регулярно проводят зарубежные летательные аппараты. Их часто замечают в районе Крыма и Краснодарского края, над Балтийским морем и около российских баз в Сирии.