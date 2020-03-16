В Нью-Йорке школы закроют до 20 апреля из-за коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 16 мар – РИА Новости. Школы Нью-Йорка будут закрыты из-за коронавируса с понедельника до 20 апреля, заявил на пресс-конференции мэр города Билл де Блазио.
"Я знаю всю негативную сторону этого решения. Это будет очень тяжело для наших семей. И это решение, которое я принял без особой радости. Но мы имеем дело с вызовом, с которым никогда не встречались, и этот кризис только начался. Так что я с сожалением вынужден объявить, что с завтрашнего дня наши школы будут закрыты", - сказал де Блазио.
"Мы приостанавливаем занятия в школах до конца весенних каникул. Мы попытаемся открыть школы 20 апреля, но должен быть откровенен с вами: мы имеем дело с множеством вызовов и многими неизвестными. Мы понимаем, как сложно будет достичь этой цели", - добавил он.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.
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