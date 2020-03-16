В Нью-Йорке школы закроют до 20 апреля из-за коронавируса

"Я знаю всю негативную сторону этого решения. Это будет очень тяжело для наших семей. И это решение, которое я принял без особой радости. Но мы имеем дело с вызовом, с которым никогда не встречались, и этот кризис только начался. Так что я с сожалением вынужден объявить, что с завтрашнего дня наши школы будут закрыты", - сказал де Блазио.