На Камчатке введут режим повышенной готовности из-за коронавируса

"С 18 марта на территории региона начнёт действовать режим повышенной готовности для органов управления и сил Камчатского края. До 10 апреля в регионе будет отменено большинство массовых мероприятий, включая чемпионат и финал кубка России, а также соревнования FIS по горнолыжному спорту", - говорится в сообщении.