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На Камчатке введут режим повышенной готовности из-за коронавируса
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РИА Новости

На Камчатке введут режим повышенной готовности из-за коронавируса

02:51 16.03.2020
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкКамчатка
Камчатка
© РИА Новости / Александр Пирагис
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Камчатка. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 16 мар - РИА Новости. Режим повышенной готовности вводится на Камчатке со среды для предупреждения заноса коронавируса, большинство массовых мероприятий отменены, сообщает правительство региона.
Отмечается, что губернатор Владимир Илюхин подписал соответствующее распоряжение.
"С 18 марта на территории региона начнёт действовать режим повышенной готовности для органов управления и сил Камчатского края. До 10 апреля в регионе будет отменено большинство массовых мероприятий, включая чемпионат и финал кубка России, а также соревнования FIS по горнолыжному спорту", - говорится в сообщении.
Илюхин отметил, что жители Камчатки ждали этого чемпионата, но безопасность в приоритете, поэтому власти региона были вынуждены отменить или перенести все массовые спортивные, культурные и развлекательные мероприятия.
Кроме того, в крае будет проводиться дезинфекция морских и воздушных транспортных средств, прибывающих из КНР, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии, Испании и других государств с неблагополучной ситуаций с распространением новой коронавирусной инфекции.
Пассажиры, прибывшие из стран, где зарегистрированы случаи коронавируса, по возвращении на полуостров обязаны сообщить о своём пребывании там на горячую линию краевого минздрава и регионального управления Роспотребнадзора.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.
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Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаКамчатский крайОбщество
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