В Петропавловске-Камчатском хотят временно сократить рабочий день

"В связи с неблагоприятными погодными условиями ситуация на дорогах Петропавловска-Камчатского крайне осложнена. Видимость нулевая, возможны перемёты и, как следствие, перебои с движением автобусов и иного транспорта. Кроме того, на дорогах скользко, идет образование шуги... Работодателей предприятий всех форм собственности просят скорректировать рабочий график сотрудников", - говорится в сообщении.