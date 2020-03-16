В Петропавловске-Камчатском хотят временно сократить рабочий день

ВЛАДИВОСТОК, 16 мар - РИА Новости. Работодателей в Петропавловске-Камчатском просят скорректировать график сотрудников из-за циклона, который принес в город снегопад и метель, сообщает мэрия.
"В связи с неблагоприятными погодными условиями ситуация на дорогах Петропавловска-Камчатского крайне осложнена. Видимость нулевая, возможны перемёты и, как следствие, перебои с движением автобусов и иного транспорта. Кроме того, на дорогах скользко, идет образование шуги... Работодателей предприятий всех форм собственности просят скорректировать рабочий график сотрудников", - говорится в сообщении.
Занятия первой и второй смен во всех классах школ Петропавловска-Камчатского отменены. Также отменены занятия в учреждениях дополнительного образования. Детские сады работают в прежнем режиме.
Отмечается, что некоторые маршруты автобусов отклоняются от графика из-за заторов и утренних пробок. Работает спецтехника. Жителям краевого центра рекомендовано не выезжать на дороги.
По данным краевого главка МЧС, под штормовое предупреждение попадают Усть-Большерецкий, Елизовский, Усть-Камчатский районы, а также Петропавловск-Камчатский городской округ. На акватории - ураганный ветер.
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