Марокко создает фонд в миллиард долларов для борьбы с коронавирусом

ДОХА, 16 мар - РИА Новости. Король Марокко Мухаммед распорядился создать фонд с капиталом в 10 миллиардов дирхамов (около 1 миллиарда долларов) для модернизации инфраструктуры в области здравоохранения и поддержки слабых секторов экономики в условиях вызовов, связанных с распространением нового коронавируса, сообщается в заявлении канцелярии короля Марокко, переданным национальным агентством страны.
"Фонд с капиталом в 10 миллиардов дирхамов будет предназначен для покрытия расходов на медицинские средства и оборудование, которые могут потребоваться для лечения коронавируса. Часть средств фонда пойдет на поддержку национальной экономики и тех секторов, которые больше всего страдают от распространения коронавируса, а также на смягчение социальных последствий этого кризиса", - отметили в канцелярии марокканского монарха.
В воскресенье власти Марокко сообщили, что полностью приостанавливают авиасообщение со всеми странами мира до дальнейшего уведомления из опасений распространения коронавируса, которым в королевстве до настоящего времени заразились 28 человек.
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