Марокко создает фонд в миллиард долларов для борьбы с коронавирусом

"Фонд с капиталом в 10 миллиардов дирхамов будет предназначен для покрытия расходов на медицинские средства и оборудование, которые могут потребоваться для лечения коронавируса. Часть средств фонда пойдет на поддержку национальной экономики и тех секторов, которые больше всего страдают от распространения коронавируса, а также на смягчение социальных последствий этого кризиса", - отметили в канцелярии марокканского монарха.