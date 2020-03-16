Немецкий журналист оценил шансы Little Big на Евровидении

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Журналист немецкой газеты Журналист немецкой газеты Handelsblatt Андре Баллин отреагировал на решение отправить на Евровидение от России группу Little Big , оценив при этом шансы коллектива на победу в конкурсе.

Российская группа имеет шанс добиться успеха 16 мая в финале конкурса, считает автор статьи. По его словам, немало фанатов верит в победу коллектива — если только Евровидение не отменят из-за коронавируса.

"Не только потому, что группа имеет большую фанатскую базу в Европе, особенно во Франции, Бельгии и Швейцарии, но и по причине того, что песня Uno может стать такой же заразительной, как Skibidi", — отметил журналист.

Он напомнил, что осенью 2018 года композиция коллектива под названием Skibidi вызвала настоящую шумиху, при этом клип на этот трек набрал около 370 миллионов просмотров и стал вирусным.

"Самое важное в хорошей сатире — это очень серьезное лицо. С этим Илья Прусикин и его коллеги по группе Little Big справляются в совершенстве", — пишет автор статьи.

Решение отправить на песенный конкурс Little Big означает для России "абсолютную смену стиля", отметил Баллин, так как до этого, по его мнению, в стране относились к участию в Евровидении крайне серьезно и с большим пафосом.

В качестве рекламной кампании Little Big сознательно запустили флешмоб, побуждающий фанатов подражать движениям участников группы, напомнил Баллин. "И они приняли вызов: в интернете появились уже сотни более или менее оригинальных видео, на которых молодые люди двигают коленями под музыку Uno, стараясь при этом сделать максимально серьезное выражение лица", — заключил автор статьи.