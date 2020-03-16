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Культура
2020-03-16T11:34+0300
https://ria.ru/20200316/1568644861.html
Немецкий журналист оценил шансы Little Big на Евровидении
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РИА Новости

Немецкий журналист оценил шансы Little Big на Евровидении

02:15 16.03.2020 (обновлено: 11:34 16.03.2020)
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© Little Big Стоп-кадр видео Uno группы Little Big
Стоп-кадр видео Uno группы Little Big
© Little Big
Стоп-кадр видео Uno группы Little Big
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Журналист немецкой газеты Handelsblatt Андре Баллин отреагировал на решение отправить на Евровидение от России группу Little Big, оценив при этом шансы коллектива на победу в конкурсе.
Российская группа имеет шанс добиться успеха 16 мая в финале конкурса, считает автор статьи. По его словам, немало фанатов верит в победу коллектива — если только Евровидение не отменят из-за коронавируса.
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"Не только потому, что группа имеет большую фанатскую базу в Европе, особенно во Франции, Бельгии и Швейцарии, но и по причине того, что песня Uno может стать такой же заразительной, как Skibidi", — отметил журналист.
Он напомнил, что осенью 2018 года композиция коллектива под названием Skibidi вызвала настоящую шумиху, при этом клип на этот трек набрал около 370 миллионов просмотров и стал вирусным.
"Самое важное в хорошей сатире — это очень серьезное лицо. С этим Илья Прусикин и его коллеги по группе Little Big справляются в совершенстве", — пишет автор статьи.
Решение отправить на песенный конкурс Little Big означает для России "абсолютную смену стиля", отметил Баллин, так как до этого, по его мнению, в стране относились к участию в Евровидении крайне серьезно и с большим пафосом.
В качестве рекламной кампании Little Big сознательно запустили флешмоб, побуждающий фанатов подражать движениям участников группы, напомнил Баллин. "И они приняли вызов: в интернете появились уже сотни более или менее оригинальных видео, на которых молодые люди двигают коленями под музыку Uno, стараясь при этом сделать максимально серьезное выражение лица", — заключил автор статьи.
Международный конкурс Евровидение-2020 пройдет с 12 по 16 мая в Нидерландах.
Стоп-кадр видео Uno группы Little Big
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КультураРоссияЕвровидение-2020Little BigНидерланды
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MMAgTolyan
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