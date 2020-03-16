Аргентина закрывает границы на 15 дней из-за коронавируса

БУЭНОС-АЙРЕС, 16 мар – РИА Новости. Власти Власти Аргентины приняли решение закрыть на две недели, чтобы остановить распространение коронавируса в стране, сообщил президент страны Альберто Фернандес

"В течение следующих 15 дней границы Аргентины будут закрыты", - сообщил он.

Президент уточнил, что границы будут закрыты для туристов. Граждане Аргентины и иностранцы, имеющие вид на жительство, смогут попасть в страну.

Кроме того, до 31 марта будут остановлены занятия в школах. Работники старше 65 лет должны будут оставаться дома, поскольку находятся в высокой группе риска.

При этом президент не исключил принятия новых мер или продления уже принятых.