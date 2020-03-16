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Аргентина закрывает границы на 15 дней из-за коронавируса
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РИА Новости

Аргентина закрывает границы на 15 дней из-за коронавируса

02:14 16.03.2020 (обновлено: 12:14 16.03.2020)
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© Flickr / lrargerichАргентина
Аргентина
© Flickr / lrargerich
Аргентина. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 16 мар – РИА Новости. Власти Аргентины приняли решение закрыть на две недели, чтобы остановить распространение коронавируса в стране, сообщил президент страны Альберто Фернандес.
"В течение следующих 15 дней границы Аргентины будут закрыты", - сообщил он.
Президент уточнил, что границы будут закрыты для туристов. Граждане Аргентины и иностранцы, имеющие вид на жительство, смогут попасть в страну.
Кроме того, до 31 марта будут остановлены занятия в школах. Работники старше 65 лет должны будут оставаться дома, поскольку находятся в высокой группе риска.
При этом президент не исключил принятия новых мер или продления уже принятых.
В Аргентине подтверждено 56 случаев заболевания коронавирусом, 2 человека погибли.
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