Цена нефти Brent упала ниже 32 долларов

У трейдеров растут опасения, что спрос на нефть, составивший чуть более 100 миллионов баррелей в день в 2019-м, в этом году может сократиться больше, чем во время рецессии 2009 года - почти на миллион баррелей в сутки. Более того, падение спроса может превысить 2,65 миллиона баррелей, как случилось в 1980-м, когда мировая экономика потерпела крах после второго нефтяного кризиса.