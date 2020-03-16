Цена нефти Brent упала ниже 32 долларов

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Цена на нефть на лондонской бирже ICE рухнула в ночь на понедельник, свидетельствуют данные торгов.
По данным на 2.17 мск, цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась на 6,1%, до 31,9 доллара за баррель, цена WTI – на 5,2%, до 30,15 доллара.
Позднее нефть марки Brent отыграла в цене около 1,2 доллара, WTI - порядка 1,4 доллара.
Ранее агентство Блумберг по итогом опроса экспертов предупредило, что мировой спрос на нефть в 2020 году рискует показать крупнейшее падение в истории из-за коронавируса и мер по предотвращению его распространения.
У трейдеров растут опасения, что спрос на нефть, составивший чуть более 100 миллионов баррелей в день в 2019-м, в этом году может сократиться больше, чем во время рецессии 2009 года - почти на миллион баррелей в сутки. Более того, падение спроса может превысить 2,65 миллиона баррелей, как случилось в 1980-м, когда мировая экономика потерпела крах после второго нефтяного кризиса.
Падению нефтяных цен способствовал провал переговоров стран-участниц сделки ОПЕК+, которые 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения о сокращении добычи нефти, ни об ее продлении. В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах — участниках прежнего альянса.
Этот фактор вместе с новостями о распространении коронавируса на прошлой неделе уже вызвал обвал на нефтяном рынке и падение курса рубля.