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За сутки коронавирусом заразились почти 11 тысяч человек
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РИА Новости

За сутки коронавирусом заразились почти 11 тысяч человек

01:49 16.03.2020 (обновлено: 02:18 16.03.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВрачи скорой медицинской помощи доставили пациента с подозрением на коронавирус в больницу в Коммунарке
Врачи скорой медицинской помощи доставили пациента с подозрением на коронавирус в больницу в Коммунарке
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Новым типом коронавируса во всем мире за последние 24 часа заразились 10 982 человека, 343 заболевших умерли, сообщила Всемирная организация здравоохранения.
Таким образом, общее число инфицированных во всем мире достигло 153 517 человек, общее число случаев с летальным исходом составило 5375.
За пределами Китая общее число подтвержденных случаев заражения составляет 72 469, скончался 2531 человек.

Пандемия коронавируса

Всемирная организация здравоохранения ранее объявила вспышку COVID-19, распространившегося из Китая, пандемией. Случаи коронавируса выявили более чем в 140 странах.
В России общее число заболевших составляет 63 человека.
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Скорость распространения нового коронавируса
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаВОЗКитайВ мире
Популярные комментарии
ВОЗ за раздувание истерии деньги получает а РИА новости зачем это делает?..Раньше журналистика была другая .. анализ .. проверка фактов а копирование..До июня я чувствуют будет этим "вирусом" людям мозги канифолить
16 марта, 02:42
Русский МиШка
48201019
Тут нужно понимать, что 153 тыс. это только те люди, кто диагностированы. Возьмите страны с никакущей медициной, типа Ирана, а так же Китай, который замалчивает многие вещи и у этой цифры прилично прибавится нолей
16 марта, 02:54
hhekpacob
44611016
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