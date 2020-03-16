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Российские торговые сети создают запас продуктов
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РИА Новости

Российские торговые сети создают запас продуктов

01:48 16.03.2020 (обновлено: 06:01 16.03.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкТушенка на прилавке гипермаркета
Тушенка на прилавке гипермаркета
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Тушенка на прилавке гипермаркета. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Российские торговые сети начали создавать резервные запасы продовольствия. Соответствующую информацию распространило Министерство промышленности и торговли, заверив, что не стоит ожидать закрытия магазинов и дефицита продуктов из-за распространения коронавируса.
В Минпромторге добавили, что наличие пустых полок свидетельствует не о дефиците товара, а о том, что его выкладка на полку происходит в соответствии с определенным циклом.
На фоне распространения новой болезни в Минпромторге призвали россиян грамотно и рационально подходить к покупке продуктов. В частности, в ведомстве напомнили, что многие товары имеют свой срок годности и некоторые из них не смогут долго храниться, если закупить их впрок.
Сообщения о росте спроса на различные товары (в основном - длительных сроков хранения) в магазинах из-за коронавируса появились в выходные. В целом обстановку в магазинах можно охарактеризовать как относительно спокойную: люди покупают обычные товары - молоко, яйца, алкоголь, сладости; очереди на кассах обычные, от одного до трех человек.
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Ажиотаж в США

В последние дни во многих городах США из-за пандемии коронавируса возник ажиотажный спрос на предметы первой необходимости, включая средства гигиены, дезинфекции, туалетную бумагу и продукты с длительным сроком хранения. Президент США Дональд Трамп в воскресенье обсудил ситуацию с поставками продовольствия и других важных товаров с руководителями крупнейших торговых сетей страны и призвал американцев не закупать впрок еду и предметы первой необходимости.
По данным университет Джонса Хопкинса, на сегодняшний день в США зафиксированы уже более 3,2 тысячи случаев заболевания коронавирусом, скончались 62 человека.
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14 марта, 10:09

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьерам Дмитрию Чернышенко и Дмитрию Григоренко организовать работу координационного совета по коронавирусу при правительстве.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 142 тысяч человек в 135 странах, большинство выздоровели, более 5,3 тысячи человек скончались.
Согласно информации на 15 марта, в России коронавирусом заразились 63 человека.
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Коронавирус в РоссииРоссияДональд ТрампСШАЭкономика
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