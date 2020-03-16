В Чехии ввели общенациональный карантин

ПРАГА, 16 мар – РИА Новости. Правительство Чехии ввело общенациональный карантин в рамках борьбы с коронавирусом, сообщил на пресс-конференции после семичасового заседания кабинета премьер Андрей Бабиш.
"Общенациональный карантин вводится с 00.00 (02.00 мск) понедельника 16 марта в соответствии с законом об охране общественного здоровья, в целях усиления борьбы с распространением вируса COVID-19 и максимального ограничения контактов между больными и здоровыми", - сказал он.
На улицах населенных пунктов будет разрешено находиться лишь тем, кто направляется на работу и с работы. Также в случае необходимости будет разрешено посещать родственников, продуктовые магазины, медучреждения и аптеки.
Полиция будет строго контролировать выполнение правил карантина, а нарушителей будут штрафовать, добавил премьер. Ограничение движения общественного транспорта не планируется.
В Чехии с 12 марта уже действует режим чрезвычайного положения. Всем гражданам республики запрещено покидать страну, а иностранцам запрещен въезд в Чехию. Прекращены полеты чешских авиакомпаний и движение международных поездов. Закрыты границы с соседними странами.
По словам Бабиша, к вечеру воскресенья в стране зарегистрированы 253 больных вирусом COVID-19, из них двое находятся в тяжелом состоянии, оба - водители такси Uber. Как заявил на пресс-конференции глава минздрава Чехии Адам Войтех, для медперсонала в республике не хватает около миллиона респираторов.
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