В Чехии ввели общенациональный карантин

"Общенациональный карантин вводится с 00.00 (02.00 мск) понедельника 16 марта в соответствии с законом об охране общественного здоровья, в целях усиления борьбы с распространением вируса COVID-19 и максимального ограничения контактов между больными и здоровыми", - сказал он.

На улицах населенных пунктов будет разрешено находиться лишь тем, кто направляется на работу и с работы. Также в случае необходимости будет разрешено посещать родственников, продуктовые магазины, медучреждения и аптеки.