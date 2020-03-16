Эксперт объяснил снижение ставки ФРС США

ВАШИНГТОН, 16 мар – РИА Новости. Рынок может положительно отреагировать на меры Федеральной резервной системы Рынок может положительно отреагировать на меры Федеральной резервной системы США по поддержке экономики на фоне коронавируса , заявил РИА Новости управляющий американского фонда Principal Investors Кайл Шостак.

В воскресенье ФРС объявила, что снижает ключевую ставку до уровня 0-0,25%.

"Думаю, это является хорошим сигналом, что хуже не будет. И рынок может отреагировать соответственно", - сказал Шостак.

По его мнению, могут быть и другие меры поддержки от ФРС.

"В основном будут поддерживать ликвидность путем покупок казначейских обязательств. И (перейдут к) снятию ограничений по банковским резервам и уровням риска", - полагает управляющий.

Отвечая на вопрос, стоит ли ожидать, что ФРС перейдёт к политике отрицательных ставок на грядущем на этой неделе заседании, Шостак выразил сомнение, что такой шаг будет сделан.