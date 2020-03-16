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Эксперт объяснил снижение ставки ФРС США
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РИА Новости

Эксперт объяснил снижение ставки ФРС США

01:11 16.03.2020
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© AP Photo / Carolyn KasterГерб Федеральной резервной системы США
Герб Федеральной резервной системы США
© AP Photo / Carolyn Kaster
Герб Федеральной резервной системы США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 мар – РИА Новости. Рынок может положительно отреагировать на меры Федеральной резервной системы США по поддержке экономики на фоне коронавируса, заявил РИА Новости управляющий американского фонда Principal Investors Кайл Шостак.
В воскресенье ФРС объявила, что снижает ключевую ставку до уровня 0-0,25%.
"Думаю, это является хорошим сигналом, что хуже не будет. И рынок может отреагировать соответственно", - сказал Шостак.
По его мнению, могут быть и другие меры поддержки от ФРС.
"В основном будут поддерживать ликвидность путем покупок казначейских обязательств. И (перейдут к) снятию ограничений по банковским резервам и уровням риска", - полагает управляющий.
Отвечая на вопрос, стоит ли ожидать, что ФРС перейдёт к политике отрицательных ставок на грядущем на этой неделе заседании, Шостак выразил сомнение, что такой шаг будет сделан.
"Поскольку она (ставка) очень сильно была понижена изначально, пространства для маневра не так много. Я бы сказал, они должны оставить как есть", - сказал он.
Президент США Дональд Трамп
00:26
Трамп приветствовал снижение ставки ФРС
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Федеральная резервная система СШАСШАЭкономика
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