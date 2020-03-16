Патологоанатом объяснил внезапную смерть Децла и Доренко

"У Доренко была аневризма аорты. Вещь непредсказуемая, мина замедленного действия. У протоиерея Чаплина, по словам моих коллег, были серьезные проблемы с сердцем", — заявил Кактурский.

Врач отметил, что скоропостижная смерть — явление достаточно распространенное. Есть люди, предрасположенные к этому. Чаще всего у них наблюдается поражение сердца, приобретенное или наследственное.