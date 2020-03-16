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Патологоанатом объяснил внезапную смерть Децла и Доренко
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РИА Новости

Патологоанатом объяснил внезапную смерть Децла и Доренко

01:07 16.03.2020 (обновлено: 09:48 16.03.2020)
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкМогила рэпера Децла (Кирилла Толмацкого) на Пятницком кладбище Москвы
Могила рэпера Децла (Кирилла Толмацкого) на Пятницком кладбище Москвы
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Могила рэпера Децла (Кирилла Толмацкого) на Пятницком кладбище Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. За смертью рэпера Кирилла Толмацкого (Децла), журналиста Сергея Доренко и священника Всеволода Чаплина стоят болезни, которые протекали скрытно. Об этом, как сообщает "Московский комсомолец", рассказал научный руководитель ФГБНУ "НИИ морфологии человека", президент Российского общества патологоанатомов Лев Кактурский.

"У Доренко была аневризма аорты. Вещь непредсказуемая, мина замедленного действия. У протоиерея Чаплина, по словам моих коллег, были серьезные проблемы с сердцем", — заявил Кактурский.

Врач отметил, что скоропостижная смерть — явление достаточно распространенное. Есть люди, предрасположенные к этому. Чаще всего у них наблюдается поражение сердца, приобретенное или наследственное.
По словам Кактурского, есть временные интервалы, когда случается гораздо больше внезапных смертей. Это поздняя осень и ранняя весна, среди дней недели — понедельник, среди суточных ритмов — ночь.
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Кирилл Толмацкий скончался 4 февраля 2019 года в возрасте 35 лет. Артисту стало плохо после концерта в Ижевске. Причиной смерти стала остановка сердца.
Сергей Доренко умер 9 мая 2019 года от разрыва аорты. В момент смерти он ехал на мотоцикле в центре Москвы.
Протоиерей Всеволод Чаплин скоропостижно скончался 26 января на 52-м году жизни.
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Обсудить 10
Сергей ДоренкоДецл (Кирилл Толмацкий)Всеволод ЧаплинМоскваИжевскОбщество
Популярные комментарии
Доренко погиб при странных обстоятельствах , после того как дал интервью Дудю. Там все очень похоже на убийство , видео этого есть в интернете .
16 марта, 01:21
freizdorf
1111034
"Разрыв аневризмы" это кусок заключения. Может у него это в следствии падения произошло, или реанимационных мероприятий. Причина смерти в заключении другая. Работал на Березовского, потом на нынешних чиновников, умер при падении с мотоцикла в праздник. Такая биография.
16 марта, 01:57
rsremal spb
1100018
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