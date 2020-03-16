В семи штатах в Венесуэле ввели карантин из-за коронавируса

БУЭНОС-АЙРЕС, 16 мар - РИА Новости. Власти Венесуэлы вводят карантин в семи штатах, включая Каракас, из-за коронавируса, сообщил президент страны Николас Мадуро, выступая с обращением к нации.
"Начиная с 5.00 утра (12.00 мск) 16 марта вводится карантин в штатах Ла Гуайра, Миранда, Кохедес, Сулиа, Амуре, Тачира и Каракас ", - сказал он.
Карантин предполагает, что граждане должны будут находиться дома, будут остановлены занятия в школах и университетах, временно прекращается трудовая деятельность, за исключением сфер здравоохранения, питания и безопасности.
По словам президента, лучше ввести карантин, чем столкнуться с активным распространением вируса внутри страны.
Мадуро сообщил, что число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в стране выросло до 17.
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