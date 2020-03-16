В семи штатах в Венесуэле ввели карантин из-за коронавируса

"Начиная с 5.00 утра (12.00 мск) 16 марта вводится карантин в штатах Ла Гуайра, Миранда, Кохедес, Сулиа, Амуре, Тачира и Каракас ", - сказал он.

Карантин предполагает, что граждане должны будут находиться дома, будут остановлены занятия в школах и университетах, временно прекращается трудовая деятельность, за исключением сфер здравоохранения, питания и безопасности.

По словам президента, лучше ввести карантин, чем столкнуться с активным распространением вируса внутри страны.