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В семи штатах в Венесуэле ввели карантин из-за коронавируса
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РИА Новости

В семи штатах в Венесуэле ввели карантин из-за коронавируса

00:58 16.03.2020
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© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийВенесуэла
Венесуэла
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Венесуэла. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 16 мар - РИА Новости. Власти Венесуэлы вводят карантин в семи штатах, включая Каракас, из-за коронавируса, сообщил президент страны Николас Мадуро, выступая с обращением к нации.
"Начиная с 5.00 утра (12.00 мск) 16 марта вводится карантин в штатах Ла Гуайра, Миранда, Кохедес, Сулиа, Амуре, Тачира и Каракас ", - сказал он.
Карантин предполагает, что граждане должны будут находиться дома, будут остановлены занятия в школах и университетах, временно прекращается трудовая деятельность, за исключением сфер здравоохранения, питания и безопасности.
По словам президента, лучше ввести карантин, чем столкнуться с активным распространением вируса внутри страны.
Мадуро сообщил, что число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в стране выросло до 17.
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Скорость распространения нового коронавируса
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаВенесуэлаВ мире
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