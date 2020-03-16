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2020-03-16T04:45+0300
https://ria.ru/20200316/1568644239.html
РВИО назвало Венскую операцию одной из наиболее выдающихся в 1945 году
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РИА Новости

РВИО назвало Венскую операцию одной из наиболее выдающихся в 1945 году

00:55 16.03.2020 (обновлено: 04:45 16.03.2020)
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© РИА Новости / Анатолий ГригорьевСоветские войска вступают в Вену
Советские войска вступают в Вену
© РИА Новости / Анатолий Григорьев
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Венская наступательная операция Красной армии - одна из наиболее выдающихся и блестящих операций 1945 года, которая незаслуженно находится в тени более известных битв Великой Отечественной войны: штурма Кёнигсберга, Балатонской операции и штурма Берлина, заявил в понедельник РИА Новости начальник научного отдела Российского военно-исторического общества (РВИО) Юрий Никифоров.
Венская наступательная операция началась 16 марта 1945 года. Второму и третьему Украинским фронтам был отдан приказ провести наступательную операцию, разгромить группы армий "Юг" и захватить района Братиславы — Брно — Вена — Надьканижа. В ходе этой операции было полностью завершено освобождение Венгрии и восточных районов Австрии. Третий рейх лишился последнего нефтяного района в Западной Венгрии — Надьканижа и крупного индустриального центра — Венского промышленного района.
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"Венскую наступательную операцию заслоняют более знаменитые битвы Великой Отечественной войны – штурм Кёнигсберга, Балатонская операция и штурмы Будапешта и Берлина, но эта операция, несомненно, является примером военного искусства, и ее необходимо тщательно изучать", - заявил Никифоров.
Историк напомнил, что о масштабах сражения говорит количество войск, которые были задействованы в операции, по разные стороны фронта стояли более миллиона человек
"Непосредственно перед операцией вермахт предпринял последнее наступление в районе озера Балатон. Шестого марта 6-я танковая армия СС, 6-я полевая армия и 2-я танковая армия перешли в наступление. Германское командование планировало восстановить линию фронта по реке Дунай. Но наступление было жестко остановлено, немецкие дивизии понесли тяжелейшие потери, утратив значительную часть своей боеспособности, что изменило общее соотношение сил в пользу Красной армии. В то же время у советских фронтов остались крупные резервы. Поэтому было принято решение начать операцию без оперативной паузы и несколько раньше, чем было изначально задумано", - заявил историк.
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Историк отметил, что это была весьма масштабная и сложная операция, которая требовала нестандартных решений в управлении войсками. Одной из основных задач было минимизировать потери и в то же время наносить врагу наибольший урон.
"Тем не менее, победа досталась большой ценой, около 40 тысяч солдат и офицеров Красной армии погибли или пропали без вести", - заявил Никифоров.
По словам историка, масштабы вражеского разгрома были катастрофичны. Точных данных о потерях немецких и венгерских войск, понесенных при отражении советского наступления нет до сих пор. Известно, что в плен попали более 130 тысяч человек, было захвачено и уничтожено свыше 1,3 тысячи танков и штурмовых орудий, более 2 тысяч полевых орудий.
"Такое большое количество пленных говорило о том, что наступил переломный момент в психологии немецких войск. После провала контрнаступления в районе озера Балатон немецкие солдаты и офицеры в большинстве своем стали понимать, что война окончательно проиграна. Их действия все более носили печать отчаяния и беспорядочности. Людские и военно-материальные возможности Третьего рейха были почти исчерпаны. Командиры разных уровней были растеряны, боеспособность войск упала", - заключил Никифоров.
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РоссияВенская наступательная операция (1945)Российское военно-историческое общество (РВИО)ВенаСССРОбщество
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