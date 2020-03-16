РВИО назвало Венскую операцию одной из наиболее выдающихся в 1945 году

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Юрий Никифоров. Венская наступательная операция Красной армии - одна из наиболее выдающихся и блестящих операций 1945 года, которая незаслуженно находится в тени более известных битв Великой Отечественной войны: штурма Кёнигсберга, Балатонской операции и штурма Берлина , заявил в понедельник РИА Новости начальник научного отдела Российского военно-исторического общества ( РВИО

Венская наступательная операция началась 16 марта 1945 года. Второму и третьему Украинским фронтам был отдан приказ провести наступательную операцию, разгромить группы армий "Юг" и захватить района Братиславы — Брно — Вена — Надьканижа. В ходе этой операции было полностью завершено освобождение Венгрии и восточных районов Австрии. Третий рейх лишился последнего нефтяного района в Западной Венгрии — Надьканижа и крупного индустриального центра — Венского промышленного района.

"Венскую наступательную операцию заслоняют более знаменитые битвы Великой Отечественной войны – штурм Кёнигсберга, Балатонская операция и штурмы Будапешта и Берлина, но эта операция, несомненно, является примером военного искусства, и ее необходимо тщательно изучать", - заявил Никифоров.

Историк напомнил, что о масштабах сражения говорит количество войск, которые были задействованы в операции, по разные стороны фронта стояли более миллиона человек

"Непосредственно перед операцией вермахт предпринял последнее наступление в районе озера Балатон. Шестого марта 6-я танковая армия СС, 6-я полевая армия и 2-я танковая армия перешли в наступление. Германское командование планировало восстановить линию фронта по реке Дунай . Но наступление было жестко остановлено, немецкие дивизии понесли тяжелейшие потери, утратив значительную часть своей боеспособности, что изменило общее соотношение сил в пользу Красной армии. В то же время у советских фронтов остались крупные резервы. Поэтому было принято решение начать операцию без оперативной паузы и несколько раньше, чем было изначально задумано", - заявил историк.

Историк отметил, что это была весьма масштабная и сложная операция, которая требовала нестандартных решений в управлении войсками. Одной из основных задач было минимизировать потери и в то же время наносить врагу наибольший урон.

"Тем не менее, победа досталась большой ценой, около 40 тысяч солдат и офицеров Красной армии погибли или пропали без вести", - заявил Никифоров.

По словам историка, масштабы вражеского разгрома были катастрофичны. Точных данных о потерях немецких и венгерских войск, понесенных при отражении советского наступления нет до сих пор. Известно, что в плен попали более 130 тысяч человек, было захвачено и уничтожено свыше 1,3 тысячи танков и штурмовых орудий, более 2 тысяч полевых орудий.