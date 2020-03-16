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В Москве назовут имена еще живых ветеранов Латышского легиона СС
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РИА Новости

В Москве назовут имена еще живых ветеранов Латышского легиона СС

00:41 16.03.2020
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© РИА Новости / Сергей Мелконов / Перейти в фотобанкУчастники марша бывших латышских легионеров "Ваффен СС" и их сторонников
Участники марша бывших латышских легионеров Ваффен СС и их сторонников
© РИА Новости / Сергей Мелконов
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Участники марша бывших латышских легионеров "Ваффен СС" и их сторонников. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. В Москве в понедельник впервые назовут имена 96 ветеранов Латышского легиона СС, которые еще живы и находятся сейчас в таких странах, как США, Великобритания, Канада, Бразилия, Австралия, Аргентина и Латвия. Доклад будет представлен на круглом столе в МИА "Россия сегодня".
Как рассказал РИА Новости один из авторов исследования - директор фонда "Историческая память" Александр Дюков, установлен целый ряд преступлений, совершенных в годы Великой Отечественной войны подразделениями, входившими в состав этого легиона СС, которые можно квалифицировать как военные преступления и преступления против человечности. Так, именно латышские каратели уничтожали мирное население в деревне Жестяная Горка и селе Черное. В мае прошлого года Следственный комитет России открыл уголовное дело по факту геноцида в указанных населенных пунктах в 1941-1943 годах.

Ястребы Даугавы

В Латвии и за ее пределами сейчас проживает около 400 бывших латышских легионеров СС. Как рассказал Дюков, в докладе впервые публикуются данные о ныне живых 96 из них. Больше всего - 32 человека - проживают в США, 21 - в Латвии, 19 человек - в Австралии, 15 - в Канаде, четверо – в Великобритании, трое – в Бразилии, двое – в Аргентине.
В этих странах разъехавшиеся после войны по разным континентам легионеры создали свою организацию "Ястребы Даугавы".
"Ястребы" объединяли бывших военнослужащих Латышского легиона СС и, разумеется, были настроены антисоветски. В условиях "холодной войны" они стали одной из наиболее массовых латышских эмигрантских организаций, а после распада СССР - инструментом "мягкой силы" Латвийской Республики. Дети и внуки "ястребов", служившие в армии и государственных органах западных стран, обеспечивали продвижение необходимых Латвии идей и проектов. В свою очередь, власти Латвии неизменно поддерживали организацию, в том числе и финансово", - рассказывает Дюков. Он отметил, что престарелые ветераны СС получали пенсии от латвийского министерства обороны и награды из рук президентов Латвии. "МИД Латвии фактически курировал деятельность "Ястребов": в частности, в США этим занимался советник латвийского посольства в Вашингтоне Юрис Пекалис. А во время официального визита в Канаду министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс нашел время встретиться с членами канадского отделения "Ястребов", в том числе с легионером Лаймондсом Озолсом", - говорит историк.
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Легионеры и жестяная горка

Одно время должность председателя "Ястребов" занимал Янис Цирулис, один из участников массовых убийств мирного населения в районе Жестяной горки. В документах КГБ СССР по этому делу от 1968 года, имеющихся в распоряжении РИА Новости, указывается, что Цирулис лично пытал и расстреливал не только пленных красноармейцев, но и мирных жителей. Так, зимой 1941-42 годов он участвовал, в частности, в расстреле Федоровой Натальи Филипповны, Буйч Симона Осиповича и Федорова Анатолия Васильевича из деревни Дубровки.
"Тогда же Цирулис жестоко истязал дочь расстрелянной Федоровой Н.Ф. – Бакланову Клавдию Васильевну", - говорится в отчете начальника следственной группы УКГБ СССР по Новгородской области.
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Экс-глава МИД Латвии раскритиковал слова министра обороны о легионерах СС

Жестяная горка

Управление ФСБ по Новгородской области в августе этого года опубликовало список карателей, которые в Великую Отечественную войну уничтожали мирное население в деревне Жестяная Горка и селе Черное.
В мае Следственный комитет (СК) России открыл уголовное дело по факту геноцида в указанных населенных пунктах в 1941-1943 годах.
Специалисты эксгумировали пока около 500 останков, но в региональном главке СК РФ допустили, что под землей может покоиться до 5 тысяч тел.
Представители антифашистских организаций во время марша бывших латышских легионеров Ваффен СС в Риге
1 октября 2019, 10:08Сказано в эфире
"Все перевернется с ног на голову". Что ждет страну, чтящую легионеров ССГлаву Минобороны Латвии призвали уйти в отставку из-за его слов о том, что легионеры СС – гордость страны. По мере приближения 75-летия победы над фашизмом в странах Прибалтики будет нагнетаться антироссийская истерия, такое мнение в эфире радио Sputnik высказал политолог Евгений Бень.
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