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Туризм
2020-03-16T00:33+0300
https://ria.ru/20200316/1568643996.html
В Крыму опровергли информацию о массовой отмене броней в отелях
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568131607_0:16:3071:1743_1036x0_80_0_0_827949b2830d380b18210a59198676d7.jpg
РИА Новости

В Крыму опровергли информацию о массовой отмене броней в отелях

00:33 16.03.2020
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Отельеры южных курортов России отмечают рост бронирования в пределах 10-15%, туристы не отказываются от путешествий по внутренним направлениям, сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма Крыма.
"Отельеры Юга России отмечают рост бронирования в пределах 10-15%. Соотечественники не отказываются от путешествий по внутренним направлениям", - говорится в сообщении.
При этом в министерстве назвали вбросом информацию о якобы массовой отмене броней в Крыму.
"Мы ежедневно находимся на прямой связи с отельерами и туроператорами и будем своевременно оповещать об изменениях", - говорится в сообщении.
По данным министерства, многие санатории Крыма круглогодичны, а некоторые начали принимать туристов в этом году на три месяца раньше, чем в предыдущем. Туроператоры, работающие с Крымом, также отмечают, что объем бронирований на отдых не падает, а, наоборот, возрастает
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По словам министра курортов и туризма республики Вадима Волченко, в любой сложной ситуации, с которой сталкивается мировая туриндустрия, отдых в собственной стране обладает важнейшим преимуществом.
"Мы понимаем, что общая политическая и геополитическая ситуация теоретически может этому способствовать. Но тезис, который мы пропагандируем уже несколько лет, звучит так: "Отдыхать в своей стране безопасно, комфортно и выгодно". Особенно, если речь идет о семейном отдыхе, в чем преимущества Крыма сложно переоценить", - сказал Волченко, слова которого приводит пресс-служба министерства.
При этом министр подчеркнул, что к прогнозам о предстоящем сезоне нужно относиться с осторожным оптимизмом.
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"Главное – наша готовность с точки зрения качества приема туристов, доработать все моменты, связанные с сервисом, мы сейчас на это настроены. Все отели, музеи, объекты турпоказа, рестораны и бары, спортивная и медицинская инфраструктура готовы и работают без всяких ограничений. Бронировки идут вплоть до октября, логистические возможности расширены как никогда. Но ситуацию мы мониторим ежедневно, с отельерами и туроператорами на прямой "горячей" линии", — сказал министр.
По его словам, в период мартовских праздников (с 28 февраля по 9 марта 2020 года включительно) в республике отдохнули 32,2 тысячи туристов, что на 12,5% выше, чем за аналогичный период прошлого года.
"Туроператоры, работающие на крымском направлении, отмечают, что Крым вошел в свое самое востребованное время, идет период активных бронировок. Впереди период школьных каникул, возможно, стоит посетить Крым с детьми, чтобы надышаться, нагуляться и освободится от городских аллергенов", - отметили в министерстве.
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ТуризмРоссияРеспублика Крым
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