В Крыму опровергли информацию о массовой отмене броней в отелях

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Отельеры южных курортов Отельеры южных курортов России отмечают рост бронирования в пределах 10-15%, туристы не отказываются от путешествий по внутренним направлениям, сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма Крыма

"Отельеры Юга России отмечают рост бронирования в пределах 10-15%. Соотечественники не отказываются от путешествий по внутренним направлениям", - говорится в сообщении.

При этом в министерстве назвали вбросом информацию о якобы массовой отмене броней в Крыму.

"Мы ежедневно находимся на прямой связи с отельерами и туроператорами и будем своевременно оповещать об изменениях", - говорится в сообщении.

По данным министерства, многие санатории Крыма круглогодичны, а некоторые начали принимать туристов в этом году на три месяца раньше, чем в предыдущем. Туроператоры, работающие с Крымом, также отмечают, что объем бронирований на отдых не падает, а, наоборот, возрастает

По словам министра курортов и туризма республики Вадима Волченко, в любой сложной ситуации, с которой сталкивается мировая туриндустрия, отдых в собственной стране обладает важнейшим преимуществом.

"Мы понимаем, что общая политическая и геополитическая ситуация теоретически может этому способствовать. Но тезис, который мы пропагандируем уже несколько лет, звучит так: "Отдыхать в своей стране безопасно, комфортно и выгодно". Особенно, если речь идет о семейном отдыхе, в чем преимущества Крыма сложно переоценить", - сказал Волченко, слова которого приводит пресс-служба министерства.

При этом министр подчеркнул, что к прогнозам о предстоящем сезоне нужно относиться с осторожным оптимизмом.

"Главное – наша готовность с точки зрения качества приема туристов, доработать все моменты, связанные с сервисом, мы сейчас на это настроены. Все отели, музеи, объекты турпоказа, рестораны и бары, спортивная и медицинская инфраструктура готовы и работают без всяких ограничений. Бронировки идут вплоть до октября, логистические возможности расширены как никогда. Но ситуацию мы мониторим ежедневно, с отельерами и туроператорами на прямой "горячей" линии", — сказал министр.

По его словам, в период мартовских праздников (с 28 февраля по 9 марта 2020 года включительно) в республике отдохнули 32,2 тысячи туристов, что на 12,5% выше, чем за аналогичный период прошлого года.