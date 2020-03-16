Иностранные компании назвали проблемы для ведения бизнеса в России

МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Иностранные компании, работающие в Иностранные компании, работающие в России , считают высокие административные барьеры, труднодоступность кредитов и недобросовестную конкуренцию главными проблемами для ведения бизнеса, говорится в исследовании делового климата в РФ, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Это исследование с 2011 года ежегодно проводят Российский союз промышленников и предпринимателей ( РСПП ), группа "Орта" и агентство FleishmanHillard Vanguard.

"В 2019 году вновь вскрылась проблема 2017 года: недостаток квалифицированных кадров – ее отметили 53% опрошенных (против 40% за 2018 год). Проблемы, с которыми иностранцы сталкивались больше всего 2019 году по сравнению с предыдущим – высокие административные барьеры (37%), сложность с доступом к кредитным ресурсам (26%) и недобросовестная конкуренция (24%). Последняя ранее вовсе не была обозначена как проблема", - отмечают авторы обзора.

Во взаимодействии бизнеса с властью ключевым инструментом остались прямые личные контакты с органами федеральной власти и местного самоуправления – этот инструмент отметили 78% респондентов (80% в прошлом году), а также участие в бизнес-ассоциациях и отраслевых объединениях (73% в 2019 и 70% в 2018 году), указывает зарубежный бизнес.

При этом число иностранных компаний, которые отметили положительную динамику предпринимательского климата в РФ, выросло. "Количество оптимистов выросло более чем в 2 раза до 23% по сравнению с 10% год назад. Причем прирост произошел за счет тех, кто ранее не видел изменений – ни позитивных, ни негативных (29% сегодня и 40% год назад). Доля пессимистов почти не изменилась и составила 48% (против 50% год назад)", - заявила глава группы "Орта" Елена Фадеева.

"По сравнению с 2018 годом респонденты в целом более активно рассказывают об "узких местах". Это говорит о том, что бизнес открыт к диалогу", - полагает глава РСПП Александр Шохин

Так, иностранные инвесторы снова позитивно отзывались о инфраструктуре, необходимой для ведения предпринимательской деятельности.