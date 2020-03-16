Черногория закрыла границы для иностранцев

"Запрещается въезд иностранцам, кроме имеющих временную регистрацию в стране и для ввоза товаров. Вводится обязательная самоизоляция для всех иностранцев", - сообщил кабмин в Twitter.

Также закрываются кафе и рестораны, спортивные и игровые залы, дискотеки и ночные клубы. В торговых точках число покупателей ограничивается до 50 человек в закрытых и до 100 в открытых объектах.