Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-16T09:27+0300
https://ria.ru/20200316/1568643770.html
ФРС США снизила базовую ставку почти до нуля на фоне коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/149432/28/1494322864_0:417:4000:2667_1036x0_80_0_0_a5cce0ba444e6ad6192e1d2b46c73a2b.jpg
РИА Новости

ФРС США снизила базовую ставку почти до нуля на фоне коронавируса

00:19 16.03.2020 (обновлено: 09:27 16.03.2020)
160268
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteГлавное здание ФРС США
Главное здание ФРС США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Федеральная резервная система США (ФРС) снижает с 16 марта ключевую ставку до 0,25 процента на фоне распространения нового типа коронавируса, говорится в заявлении на официальном сайте службы.
Это уже второе подобное решение Федрезерва с начала месяца. В предыдущий раз ФРС на фоне эпидемии коронавируса снижала ставку 3 марта с 1,5-1,75 процента до 1-1,25 процента.
"ФРС призывает кредитные организации прибегнуть к "дисконтному окну", чтобы помочь обеспечить спрос на кредит от домохозяйств и предприятий в такое время", - говорится в сообщении.
Как отмечается в заявлении, вспышка коронавируса нанесла серьезный ущерб экономике многих стран, в том числе и США. Последствия пандемии продолжат оказывать влияние на экономическую активность и экономические перспективы.
Табло с индексами котировок в зале Нью-Йоркской фондовой биржи
12 марта, 01:52
Американский экономист предрек новый мировой финансовый кризис
В ФРС заявили, что стремятся обеспечить максимальную занятость населения, стабильные цены, а также избежать роста инфляции. Комитет оставит такую ставку до полной уверенности, что экономика страны преодолела последствия недавних событий.
Президент США Дональд Трамп приветствовал решение ФРС. "Это замечательно для нашей страны", - сказал он на пресс-конференции.
В минувший четверг, 12 марта, американские индексы закрылись с падением от 7,9 до 9,3 процента, что стало худшим показателем за более чем 30 лет. На ситуацию повлияло заявление президента Дональда Трампа, который ввел 30-дневный запрет на въезд в США из Европы из-за коронавируса.

Пандемия коронавируса

Всемирная организация здравоохранения ранее объявила вспышку COVID-19, распространившегося из Китая, пандемией.
По последним данным, по всему миру заразились 157 тысяч человек. Случаи коронавируса выявили более чем в 140 странах. Свыше шести тысяч человек умерли, 75 тысяч пациентов вылечились.
В Европе первое место по распространению коронавируса заняла Италия: там выявлено более 21 тысячи зараженных, 1441 человек скончался.
Банкноты номиналом 2000 рублей и монеты номиналом 5 рублей
14 марта, 10:30Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Экономисты рассказали, кому может принести выгоду падение курса рубля
140711715712
Обсудить 70
Федеральная резервная система СШАСШАЭкономика
Популярные комментарии
Перед смертью не надышишься ... Кризис всё равно будет усиливаться ...Раздутые фондовые рынки и не нереальные кредиты которые нельзя отдать всё это как якорь потянет на дно.. А псевдо-вирус всего лишь шумовое прикрытие..
16 марта, 01:56
Русский МиШка
61431014
Сейчас фрс как даст банкам дешевого бабла, очень много, а потом через пару лет когда эти кредиты не будут отдоны - реально может начатая настоящий коронокризис
16 марта, 01:53
nynatak .
38321014
Рекомендуем
Врачи скорой медицинской помощи доставили пациента с подозрением на коронавирус в больницу в Коммунарке
За сутки коронавирусом заразились почти 11 тысяч человек
Пограничник на многостороннем автомобильном пункте пропуска Новые Юрковичи в Брянской области
Белоруссия пока не приняла решение по закрытию границы с Россией
Люди в медицинских масках
Исследование: 9% россиян начали делать запасы из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил, что закупать товары впрок из-за коронавируса не нужно
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
У американского моряка заподозрили коронавирус
Украинские рабочие, застрявшие на границе Словении по пути из Италии в Киев
СМИ: бегущие на родину украинские гастарбайтеры пошли на штурм границы
Трейдеры в момент закрытия торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже
Нефть марки Brent дешевеет из-за опасений за спрос
Добыча нефти
США начинают большое ограбление "страны-бензоколонки"
Корабли НАТО в Черном море
Источник объяснил, почему корабли НАТО не могут вести разведку у Крыма
Стоп-кадр видео Uno группы Little Big
Немецкий журналист оценил шансы Little Big на Евровидении
Пограничник на многостороннем автомобильном пункте пропуска Новые Юрковичи в Брянской области
Россия закрывает границу с Белоруссией
Танк Т-14 Армата на военном параде, посвящённом 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
США хотят отправить на 9 Мая в Москву высокопоставленную делегацию
Знак коронавируса
"Яндекс" запустил карту распространения коронавируса
Легендарный герой гражданской войны, участник штурма Зимнего Дворца матрос Балтийского флота Железняков Анатолий Григорьевич (матрос Железняк)
Матрос Железняк. Из-под кургана, из-под бурьяна
Дональд Трамп во время телефонного разговора с королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом
Последняя надежда Трампа: Россия поможет американским сланцевикам
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:40В Петербурге два человека излечились от коронавируса
15:38Эксперт отметил более высокую смертность от коронавируса среди курящих
15:37Малышева рассказала, как правильно мыть руки
15:35Эксперт рассказал об иммунитете от коронавирусной инфекции
15:35Число зараженных коронавирусом в Сингапуре превысило 240 человек
15:34Прибывающих в Грецию будут помещать на обязательный карантин
15:34РФПИ и японские партнеры запустят быстрые тесты на COVID-19 в апреле
15:33В ЦИК учтут ситуацию по COVID-19 в связи с голосованием по Конституции
15:32Новейшие ЗРК "Бук-М3" впервые примут участие в параде Победы
15:29В ДНР заявили о гибели человека в результате обстрела силовиками
15:28В России потушили все природные пожары
15:26В Танзании зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
15:26В "Аэрофлоте" прокомментировали ограничения авиасообщения из-за вируса
15:25Крым заканчивает подсчитывать ущерб от пребывания в составе Украины
15:23В ряде стран получат российские технологии для борьбы с коронавирусом
15:22В Узбекистане мусульманам разрешили молиться дома из-за коронавируса
15:20В Петербурге эвакуируют суды из-за сообщений о минировании
15:19Пандемия коронавируса привела к массовому переносу космических пусков
15:18Актер Алексей Агранович попал в больницу
15:18Вернувшуюся из Сирии участницу ИГ* будут судить в Гамбурге
Лента новостейМолния