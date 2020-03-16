Единая система данных помогает землеустроителям и соцслужбам

“Система стала подспорьем в работе не только нашим землеустроителям, но и может быть использована специалистами в области сельского хозяйства, а также социальными службами республики. Например, с ее помощью можно отследить время посадки и уборки культур, состояние растительного покрова, его сезонную динамику для каждого отдельного поля, можно посмотреть осадки, влажность почв и другие характеристики. Также система позволила упорядочить информацию о предоставлении на безвозмездной основе земельных участков многодетным семьям”, – подчеркнула министр имущественных и земельных отношений Якутии Евгения Григорьева.