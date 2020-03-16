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2020-03-16T08:03+0300
https://ria.ru/20200316/1568599790.html
Единая система данных помогает землеустроителям и соцслужбам
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РИА Новости

Единая система данных помогает землеустроителям и соцслужбам

08:00 16.03.2020 (обновлено: 08:03 16.03.2020)
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© РИА Новости / В. ЯковлевКомбайны на поле совхоза "Дмитровский" в Якутии.
Комбайны на поле совхоза Дмитровский в Якутии.
© РИА Новости / В. Яковлев
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. В министерстве имущественных и земельных отношений Якутии используется уникальная информационная система. В ней объединены данные по границам земель, сведения из госкадастра, а также информация о сельхозугодьях, сообщает пресс-служба ведомства. Геоаналитическая система рассчитана на специалистов по имущественным отношениям, сельхозспециалистов, а также представителей соцслужб региона.
“Система стала подспорьем в работе не только нашим землеустроителям, но и может быть использована специалистами в области сельского хозяйства, а также социальными службами республики. Например, с ее помощью можно отследить время посадки и уборки культур, состояние растительного покрова, его сезонную динамику для каждого отдельного поля, можно посмотреть осадки, влажность почв и другие характеристики. Также система позволила упорядочить информацию о предоставлении на безвозмездной основе земельных участков многодетным семьям”, – подчеркнула министр имущественных и земельных отношений Якутии Евгения Григорьева.
В системе также сформирован сводный реестр граждан, имеющих трех и более детей, реализовавших право на бесплатное получение земельного участка. Министерство уже получило почти 400 запросов о выдаче этой информации.
Для осуществления муниципального земельного контроля на базе ГАС Якутии создана отдельная подсистема “Земельный контроль”. Она поможет муниципальным органам при заполнении документации, а также при хранении и систематизации данных о проведенных проверках.
В планах якутского министерства – проведение работы с центральным аппаратом Росреестра по актуализации данных официальной статистики.
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Хорошие новостиХорошие новостиЯкутияФедеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)Общество
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