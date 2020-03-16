Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-03-16T04:13+0300
https://ria.ru/20200316/1568583545.html
Уникальные вещи из архива Пабло Неруды продадут на аукционе
https://cdn24.img.ria.ru/images/93566/40/935664046_0:87:1501:931_1036x0_80_0_0_c85abb208d0f5e76468f20baac25aaf9.jpg
РИА Новости

Уникальные вещи из архива Пабло Неруды продадут на аукционе

04:11 16.03.2020 (обновлено: 04:13 16.03.2020)
1946
© РИА Новости / Александр СоловскийПортрет Пабло Неруды
Портрет Пабло Неруды
© РИА Новости / Александр Соловский
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Вещи чилийского поэта, корреспондента и дипломата Пабло Неруды будут выставлены на аукционе в Барселоне на следующей неделе, сообщает The Guardian.
Всего можно будет приобрести более 600 книг, рукописей, фотографий, журналов, писем и открыток.
Эта коллекция – один из любопытнейших архивов Неруды, хранящийся у Сантьяго Виванко – поэта и винодела.
В ее составе – первое издание сборника "Двадцать поэм о любви и песнь отчаяния", вышедшего в 1924 году. Он было настолько редким, что даже сам поэт признавался, что у него нет этой книги.
© AFP 2020 / Lluis GeneПервое издание книги чилийского поэта Пабло Неруды "Двадцать стихов о любви и песня отчаяния", посвященной Габриэлю Гарсии Маркесу
Первое издание книги чилийского поэта Пабло Неруды Двадцать стихов о любви и песня отчаяния, посвященной Габриэлю Гарсии Маркесу
© AFP 2020 / Lluis Gene
Первое издание книги чилийского поэта Пабло Неруды "Двадцать стихов о любви и песня отчаяния", посвященной Габриэлю Гарсии Маркесу
Еще более раритетной делает ее посвящение на форзаце: "Габриэлю Гарсиа Маркесу. Мои поздравления, мой друг, с этой "находкой" более 50-летней давности, которой нет даже у меня. Обнимаю. Пабло Неруда. Париж, 1971".
Есть также рукопись с посвящением другу Неруды чилийскому президенту Сальвадору Альенде, социалистическое правительство которого свергли в 1973 году, меньше чем за две недели до смерти самого поэта в сентябре того же года.
"Я разыскивал предметы, которые имеют отношение к его жизни и творчеству, и мне попадались целые куски истории XX века. Он участвовал в гражданской войне в Испании, а умер в 1973 году, его затронули все важнейшие культурные события в Латинской Америке", — пояснил Виванко.
Путешествуя по миру в поисках свидетельств жизни Неруды, коллекционер очень много узнал о человеке, который считал своим наивысшим достижением не поэзию, а использование своего дипломатического статуса для того, чтобы посадить более двух тысяч испанских беженцев на корабль, который шел из Франции в Чили в 1939 году.
Сантьяго Виванко узнал в том числе и о том, что человек, так прекрасно писавший о любви, ужасно относился к женщинам, бросил дочь, у которой с рождения была гидроцефалия, и ее мать, и изменял всем трем своим женам.
© РИА Новости / Лев Иванов / Перейти в фотобанкЧилийский поэт-публицист Пабло Неруда
Чилийский поэт-публицист Пабло Неруда
© РИА Новости / Лев Иванов
Перейти в фотобанк
Чилийский поэт-публицист Пабло Неруда
Виванко сравнил с его с Пикассо, подчеркнув, что у него тоже "помимо величия было внутри что-то скверное".
Так, два года назад положение Неруды как любимейшего чилийского поэта сильно пошатнулось, когда в его мемуарах обнаружили эпизод, в котором он признавался, что изнасиловал тамильскую женщину, когда работал дипломатом на Цейлоне.
Кинорежиссер Андрей Тарковский
11 декабря 2019, 22:39Культура
Сценарий "Зеркала" с автографом Тарковского продали на аукционе
003000
КультураКнигиНовости культурыПабло НерудаСальвадор АльендеФранцияИспанияПариж
Рекомендуем
Оперная певица Любовь Казарновская
"Разбомбить всех": Любовь Казарновская оценила вокальные данные звезд
Украинские рабочие, застрявшие на границе Словении по пути из Италии в Киев
СМИ: бегущие на родину украинские гастарбайтеры пошли на штурм границы
Корабли НАТО в Черном море
Источник объяснил, почему корабли НАТО не могут вести разведку у Крыма
Могила рэпера Децла (Кирилла Толмацкого) на Пятницком кладбище Москвы
Патологоанатом объяснил внезапную смерть Децла и Доренко
Добыча нефти
США начинают большое ограбление "страны-бензоколонки"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко прокомментировал решение России закрыть границу
Дональд Трамп во время телефонного разговора с королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом
Последняя надежда Трампа: Россия поможет американским сланцевикам
Вид на площадь Независимости в Киеве
Феноменальный рост: Украина посрамила международное агентство
Пограничник на многостороннем автомобильном пункте пропуска Новые Юрковичи в Брянской области
Россия закрывает границу с Белоруссией
Легендарный герой гражданской войны, участник штурма Зимнего Дворца матрос Балтийского флота Железняков Анатолий Григорьевич (матрос Железняк)
Матрос Железняк. Из-под кургана, из-под бурьяна
Борщ
Украинский шеф-повар назвал главную ошибку при приготовлении борща
Водяной отпугиватель воров показали в действии
Водяной отпугиватель воров показали в действии
Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк
Названа причина госпитализации Арсения Яценюка
Военнослужащие Народной милиции ЛНР
В ЛНР не зафиксировали обстрелов силовиками за сутки
Композитор Максим Фадеев и певица Наргиз Закирова
"Главный врун в мире": Фадеев назвал работу с Наргиз ошибкой
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:40В Петербурге два человека излечились от коронавируса
15:38Эксперт отметил более высокую смертность от коронавируса среди курящих
15:37Малышева рассказала, как правильно мыть руки
15:35Эксперт рассказал об иммунитете от коронавирусной инфекции
15:35Число зараженных коронавирусом в Сингапуре превысило 240 человек
15:34Прибывающих в Грецию будут помещать на обязательный карантин
15:34РФПИ и японские партнеры запустят быстрые тесты на COVID-19 в апреле
15:33В ЦИК учтут ситуацию по COVID-19 в связи с голосованием по Конституции
15:32Новейшие ЗРК "Бук-М3" впервые примут участие в параде Победы
15:29В ДНР заявили о гибели человека в результате обстрела силовиками
15:28В России потушили все природные пожары
15:26В Танзании зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
15:26В "Аэрофлоте" прокомментировали ограничения авиасообщения из-за вируса
15:25Крым заканчивает подсчитывать ущерб от пребывания в составе Украины
15:23В ряде стран получат российские технологии для борьбы с коронавирусом
15:22В Узбекистане мусульманам разрешили молиться дома из-за коронавируса
15:20В Петербурге эвакуируют суды из-за сообщений о минировании
15:19Пандемия коронавируса привела к массовому переносу космических пусков
15:18Актер Алексей Агранович попал в больницу
15:18Вернувшуюся из Сирии участницу ИГ* будут судить в Гамбурге
Лента новостейМолния